Barcelona, un any després de la mort d'una treballadora de la neteja: polseres contra la calor (amb queixes)

Fa un any que va morir Montse Aguilar, treballadora del servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona. La dona va traspassar a casa seva després d'una jornada laboral en què va anunciar que sentia molèsties, durant un pic de calor. Un any més tard, i davant una contundent onada d'altes temperatures, el consistori explica que aquest any hi ha noves mesures per prevenir els pitjors efectes de l'estiu sobre els professionals que feinegen a peu de carrer. Una de les novetats més destacades és la incorporació de polseres que permeten monitorar la situació de cada treballador durant la jornada laboral i que, quan la calor els afecta al cos, el dispositiu xiulen, vibren i fan llum. Això és un advertiment immediat perquè l'operari pari i se'n vagi a descansar a l'ombra, a més d'hidratar-se.
Des del govern municipal es detalla que s'han repartit "prop de 1.400 polseres" entre treballadors de la neteja, de l'enllumenat públic, de Parcs i Jardins o de les deixalleries. Aquest nou mecanisme contra els pitjors efectes de les jornades sota el sol es complementa amb "roba adequada transpirable, gorra, cremes solars i ampolla d'aigua", així com amb "descansos de 10 o 15 minuts cada dues hores". També s'ha canviat l'horari respecte a la resta de l'any, avançant la feina a primera hora del matí per acabar abans, i endarrerint-la al vespre per esquivar les pitjors hores de sol, recalquen fonts oficials de l'Ajuntament.
Els matisos i queixes d'operaris al carrer
Tanmateix, aquesta política de prevenció no ha arribat a tot arreu per igual. Mentre que a Parcs i Jardins està molt estesa l'arribada de la polsera, fet que certifiquen fins i tot fonts de la CGT, un dels sindicats que més ha reclamat mesures de protecció, hi ha professionals d'altres àmbits que no les tenen tan vistes. És el cas d'alguns treballadors de la neteja, com són els encarregats d'escombrar i repassar tots els racons de Sant Martí i Sant Andreu. Almenys una part d'aquesta plantilla explica a Nació que no se'ls hi han ofert les polseres. Mentrestant, l'empresa que gestiona el seu servei, Urbaser, assegura que ha repartit 23 dispositius "a personal sensible", sense quantificar quina part de la plantilla representa ni per què no s'ha fet arribar a tots els treballadors.
"No tinc coneixement que s'hagi donat polsera a ningú", resumeix una treballadora de la neteja que demana mantenir l'anonimat. Fa referència als centres operats per la companyia Urbaser, una de les quatre empreses subcontractades que gestionen la neteja a Barcelona. "L'any passat ja es va mencionar la idea de les polseres, i com a molt es van acabar donant-ne a algunes persones grans de manera puntual. Això és tot el que sabem", afegeix. La professional matisa que sí que els hi han canviat l'horari de treball, com és habitual a l'estiu, però lamenta que no es reparteixi prou crema solar o que hi hagi diversos vehicles, inclosos els de platja, sense aire condicionat. L'empresa, tanmateix, sosté que els que no tenen sistema de refrigeració són una excepció: "dues o tres unitats", asseguren.
En altres zones, com les que gestiona FCC, que són Ciutat Vella, l'Eixample i Gràcia, sí que han arribat les polseres. "Just ahir van començar-les a repartir", explica Cristina Pinto Cazorla, treballadora del torn de matí al centre de Font-Trobada, el mateix en què estava contractada Montse Aguilar. Ara bé, hi ha una part de sorpresa entre la plantilla, amb aquest nou sistema. "Les polseres es deixen durant les 7 hores de jornada i després s'han de retornar. És a dir, que s'han de compartir entre la plantilla i lògicament això sembla poc higiènic sota qualsevol punt de vista", apunta la professional.
Amb aquesta adjudicatària sí que s'ha fet un curs de prevenció contra la calor de dues hores, una formació específica, però també els treballadors assenyalen algunes contradiccions, i tornen a posar el focus en la maquinària amb què treballen. "Al curs ens deien que no podíem treballar amb vehicles que no tinguin aire condicionat i això és el més normal en el nostre dia a dia", diu la Maria José, una altra treballadora de la neteja. En aquest sentit, Cristina Pinto també reclama altres millores més efectives contra la calor, amb canvis en el vestuari (el vestit de treball és de polièster, que considera "poc transpirable") i itineraris més ben treballats per evitar la calor.
La polsera, opcional, i altres protocols
Pel que fa a l'ús de les polseres en els serveis que sí que les han adoptat, també es permet que hi hagi treballadors que no les portin, si consideren que els hi molesta. “Alguns no ho han volgut perquè no els agrada portar coses als braços”, ha detallat Pep Llimona, el coordinador del servei de prevenció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
El que sí que va matisar una instrucció nova de l'Ajuntament, presentada aquest maig, és que hi ha un reforç molt clar del protocol davant casos de malestar per calor. Segons consta en un comunicat del consistori: "en cas que apareguin símptomes de cop de calor, com poden ser l’augment de la temperatura corporal per sobre dels 40 graus centígrads; mals de cap o vertigen; nàusees i vòmits; pell envermellida, calenta i no suada; respiració i freqüència cardíaca accelerades; rampes musculars; o bé alteracions de l’estat mental, confusió, irritabilitat o deliri; la instrucció estableix que cal avisar urgentment als serveis d’emergència del telèfon 112".
Així, juntament amb el trasllat de la persona a un punt fresc on poder-la hidratar, es pretenen evitar les pitjors conseqüències d'una calorada que només fa que augmentar la seva presència habitual a Barcelona.