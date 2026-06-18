Catalunya s'enfronta a temperatures extremes: consulta-les municipi a municipi

Catalunya s'enfronta a la primera onada de calor de l'estiu. Després de dies de calor intensa, aquest cap de setmana les temperatures poden assolir valors extrems. Ara bé, a partir de quan es consideren valors fora dels habituals? El Meteocat ho marca de manera diferenciada per cada municipi: en alguns punts de la costa i el Pirineu se situen poc per sobre dels 30 ºC mentre que a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i de la conca de Tremp arriba als 40 graus.
Canvis en els llindars per calor
El Meteocat emet un avís de calor -sigui diürna o nocturna- quan els pronòstics indiquen que una comarca pot superar els llindars considerats extrems. Tant en les màximes com en les mínimes, es tracta del denominat percentil 98. És a dir, el que només deixa per sobre el 2% dels valors més alts de l'estiu.
Ara bé, no són llindars fixos i cada any s'actualitzen. Tradicionalment, es tenia en compte totes les temperatures de l'última dècada. D'aquesta manera, l'any passat es va prendre com a període de referència el 2015-2024. Aquesta situació provocava que any rere any augmentessin de manera sostinguda. Un fet que provocava que cada vegada més veus demanessin replantejar-ho, ja que la fisiologia humana -a diferència de la psicologia- és incapaç d'adaptar-se a curt termini.
Enguany, segons ha pogut constatar Nació, el Meteocat ha fet un canvi important. El període de referència ha passat a ser de quinze anys (2011-2025), fet que ha frenat o directament ha rebaixat lleugerament el valor del que es considera una temperatura extrema.
La Catalunya que dorm malament
El mapa interactiu elaborat per Nació permet consultar, municipi per municipi, els valors extrems de màximes i mínimes a l'estiu -tant per al 2026 com per diversos anys anteriors-.
A més, permet seleccionar totes aquelles poblacions on els valors diürns es poden situar per sobre els 40 graus mentre que els nocturns no baixen dels 25. D'aquesta manera, es pot dibuixar la Catalunya que dorm malament, on les nits tòrrides són força habituals.
Els llindars de les temperatures extremes
Calor diürna
- ≥ 40 °C: 31 municipis concentrats al Segrià, Ribera d'Ebre, Garrigues i Pallars Jussà amb 40,0 graus exactes com Alcoletge, Vinebre, Lleida, Flix, Seròs, entre altres.
- < 35 °C: 148 municipis, majoritàriament municipis pirinencs i de muntanya. Els més “freds”: Setcases (30,4), Meranges (30,6), Toses (30,6), Espot (30,8).
Calor nocturna
- ≥ 25 °C: 20 municipis, quasi tots al litoral metropolità. Barcelona lidera amb 27,0 °C, seguida de Portbou (26,3), Badalona (26,1), Vilassar de Mar i Sant Adrià de Besòs (25,8).
- < 20 °C: 147 municipis del Pirineu i Prepirineu. Els que dormen més frescos: Alp (15,0), Isòvol (15,1), Lles de Cerdanya (15,1), tots a la Cerdanya.
Els llindars a les principals ciutats
Aquests són els llindars de calor diürna i nocturna a les principals capitals catalanes:
|Municipi
|Màxima diürna
|Màxima nocturna
|Barcelona
|34,3 °C
|27,0 °C
|Girona
|38,3 °C
|21,4 °C
|Tarragona
|34,2 °C
|24,4 °C
|Lleida
|40,0 °C
|21,7 °C
|Tortosa
|39,2 °C
|24,7 °C
|Vielha
|35,9 °C
|17,3 °C
|Puigcerdà
|33,8 °C
|16,3 °C
|Manresa
|39,1 °C
|22,0 °C
|Sabadell
|37,0 °C
|23,0 °C
|Granollers
|36,8 °C
|23,2 °C
La diferència entre un avís de calor i una onada de calor
Una onada de calor és un terme tècnic per determinar períodes sostinguts de temperatures molt elevades. En aquest sentit, per tal que es consideri oficialment cal que es compleixin diverses condicions.
- Que es produeixin temperatures extremes -per sobre del percentil 98 de les màximes de l'estiu del període 2011-2025-.
- Que afectin el conjunt de Catalunya o una de les seves regions.
- Que aquests valors es produeixin durant tres dies seguits.
Ara bé, des de fa uns anys, els avisos per calor del Meteocat -siguin diürns o nocturns- es realitzen encara que només afectin un dia. En aquest sentit, la majoria d'estudis sobre l'impacte de la calor consideren que l'efecte acumulatiu és poc important i que, si s'assoleixen puntualment temperatures extremes, ja pot provocar problemes de salut.