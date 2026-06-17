El Meteocat adverteix de la possible primera onada de calor de l'estiu

Fa calor i en farà força més. Aquest podria ser el resum en una sola frase del temps a Catalunya. Si aquest dimarts es van arribar a valors de 37,5 ºC, avui ja s'han superat els 38 i, de cara al cap de setmana, es poden acostar als 40.
En aquest sentit, el Meteocat ha activat un preavís per calor intensa a partir del diumenge 21 de juny i fins a la revetlla de Sant Joan. Una situació que es començarà a concretar aquest divendres quan s'esperen els primers avisos formals amb les comarques afectades.
La notificació del Meteocat situa les temperatures extremes entre diumenge i dilluns -i possiblement dimarts-. En aquest sentit, apunta a la possible primera onada de calor d'aquest estiu “que podrà afectar especialment zones de l'interior”. Ara mateix, no es descarten valors de 40-42 graus, fins a 8-10 graus per sobre del que tocaria per l'època de l'any.
Com es determina una onada de calor?
Una onada de calor és un terme tècnic per determinar períodes sostinguts de temperatures molt elevades. En aquest sentit, per tal que es consideri oficialment cal que es compleixin diverses condicions.
- Que es produeixin temperatures extremes -han de situar-se al percentil 98 de les màximes de l'estiu del període 2011-2025.
- Que afectin el conjunt de Catalunya o una de les seves regions.
- Que aquests valors es produeixin durant tres dies seguits.
Ara bé, des de fa uns anys, els avisos per calor -siguin diürns o nocturns- es realitzen encara que només afectin un dia. En aquest sentit, la majoria d'estudis sobre l'impacte de la calor consideren que l'efecte acumulatiu és poc important i que, si s'assoleixen puntualment temperatures extremes, ja pot provocar problemes de salut.
40 graus abans de Sant Joan?
No és habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. De fet, només ha passat en tres ocasions d'ençà que el Meteocat té una xarxa absolutament representativa del país: 2017, 2022 i 2025. Actualment, amb les previsions sobre la taula, tot apunta que enguany podria tornar a succeir.