Catalunya ha superat aquest dissabte 21 de juny per primera vegada els 40 ºC aquest 2025. És habitual fer-ho abans de Sant Joan? Ni de bon tros. Des del 2007 només havia passat dues vegades mentre que en quatre estius no s'hi va arribar mai, segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Arribar als 40 ºC al juny és poc habitual

Malgrat que el juny es considera estiu climàtic, el període més càlid -conegut com a canícula- acostuma a produir-se entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. En aquest sentit, arribar als 40 ºC el juny encara és poc habitual i, des del 2007, només s'ha produït set vegades. D'aquestes, quatre es van registrar entre els dies 25 i 31.

Per què només tenir en compte els valors des del 2007? Els tècnics del Meteocat expliquen a Nació que a partir d'aquell any la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) ja va assolir un desplegament prou ampli per assegurar una cobertura territorial homogènia. D'aquesta manera, parlar de l'assoliment o no dels 40 ºC abans d'aquesta data, podria portar a conclusions errònies.

En quatre estius no es va arribar als 40 ºC

Aquest 2025 és el tercer any que s'arriba als 40 ºC abans de Sant Joan. Va passar per primera vegada el 17 de juny de 2017, quan Vinebre va registre una màxima de 40,4 ºC. Aquesta localitat de la Ribera d'Ebre, un dels observatoris més càlids del país, també té el dubtós honor d'haver-hi arribat per primera vegada el 2007, el 2012, el 2016, el 2018 així com entre el 2022 i el 2024. Enguany, en canvi, s'hi ha quedat a les portes: aquest divendres va tenir una màxima de 39,4 ºC.

Ara bé, les dades del Meteocat mostren que arribar als 40 ºC a Catalunya encara s'ha de considerar un element a destacar. De fet, en el període analitzat hi ha quatre anys on no s'hi va arribar en tot l'estiu: 2008, 2010, 2013 i 2014. Això sí, ja encadenem onze estius -els més càlids d'ençà que hi ha registres- assolint de manera consecutiva aquest temut llindar.

Superacions massives el 2019 i el 2022

Habitualment, els 40 ºC se superen per poques dècimes en una o dues localitats. És el que ha passat aquest 2025: només ha passat a Alcàrras i per la mínima: 40, 1 ºC. Tanmateix, hi ha dues excepcions molt clares. Destaca el 2022, considerat l'any més càlid de la història de Catalunya. S'hi va arribar més d'hora que mai -15 de juny- i a una trentena d'estacions d'arreu de país. A més, al pantà de Riba-roja el termòmetre es va enfilar fins als 43,1 ºC, el rècord absolut en un mes de juny.

També destaca la superació del 2019. Va ser un 27 de juny i va afectar un total de 25 observatoris, la pràctica totalitat de Ponent, però també de la Catalunya Central. En aquell cas, la temperatura màxima es va registrar a Oliana i a la partida de la Femosa de Lleida, amb 42,0 ºC.