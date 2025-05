L'estiu ja és aquí: Catalunya patirà una calor extrema?

El diumenge 1 de juny comença l'estiu climàtic. Com seran a Catalunya els tres mesos de més calor de l'any? El Meteocat té clar que les temperatures seran clarament superiors a la mitjana, però sense valors excepcionals com el 2022 i el 2023. En aquest sentit, Santi Segalà, cap de l'àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, pronostica que pot ser un estiu similar al de l'any passat.

L'estiu climàtic començarà amb calor intensa

La darrera setmana de maig ha portat la primera calorada de l'any. No només s'ha superat el llindar dels 35 ºC -amb registres que a les Terres de l'Ebre i a Ponent- han arribat fins als 37 graus, sinó que també s'han registrat les primeres nits tropicals, quan les mínimes no baixen dels 20 ºC.

“Són valors molt per sobre dels normals, però no excepcionals. Els anys 2022 i 2023 es van viure calorades més intenses”, apunta Segalà. El punt àlgid d'aquest episodi es viurà entre divendres i dissabte, mentre que diumenge començarà a remetre.

A partir del dilluns 2 hi haurà una “frenada de la calor”, que acabarà amb un petit front que pot portar pluja a força comarques. Tanmateix, s'espera una nova entrada d'aire càlid entre dimecres i dijous vinent. “L'estiu climàtic començarà amb calor”, admet el responsable del Meteocat.

Tres mesos amb temperatures per sobre la mitjana

I a mitjà i llarg termini? Les notícies tampoc són bones. Els models estacionals que apunten el comportament de temperatura i precipitació els pròxims mesos apunten a un estiu força càlid.

Concretament, tant al juny, com al juliol i a l'agost s'esperen temperatures per sobre la mitjana al conjunt de la península Ibèrica, que en el cas de Catalunya seran més elevades al litoral i al Pirineu.

L'única bona notícia és que no apunten a valors extrems. “No hi ha cap indici que sigui un estiu extraordinari”, explica Santi Segalà. En aquest sentit, difícilment s'assemblarà als de 2022 i 2023, molt llargs, molt intensos i amb onades de calor molt recurrents. “Ens podem esperar un estiu com el del 2024: per sobre de la mitjana, però menys durs que els anteriors”, resumeix el cap de Predicció del Meteocat. De fet, fa quasi una dècada que Catalunya no té un estiu fresc, on els valors quedin per sota dels habituals.

Per què no s'han activat els avisos per calor intensa?

Aquests dies s'han assolit temperatures molt elevades -fregant els rècords de maig en algunes localitats-, però el Meteocat no ha activat cap avís per calor intensa. El motiu és molt senzill. Per fer-ho, cal que els valors pronosticats siguin realment extrems. Tècnicament, s'han de situar per sobre del percentil 98 -que només deixi el 2% dels valors de la sèrie estadística-.

Hem actualitzat els llindars de Situació Meteorològica de Perill per calor i fred, calculats a partir dels últims 10 anys de dades de 278 estacions automàtiques de la #XEMA i manuals de la #XOM



Més informació i llindars de tots els municipis, aquí 👇https://t.co/PcybhKcfoW pic.twitter.com/QTJWb7VOF9 — Meteocat (@meteocat) May 30, 2025

Aquest valor -que intenta marcar quan les temperatures suposen un risc per a la salut, especialment per a les persones més vulnerables- no s'aplica mensualment, sinó al conjunt de l'any. En aquest sentit, és molt difícil assolir a finals de maig o inicis de juny, temperatures prou elevades perquè es decreti una alerta de calor.