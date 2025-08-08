Mapa del Pla Alfa: consulta el risc d'incendi municipi a municipi

Cada vegada és més habitual sentir a parlar del Pla Alfa dels Agents Rurals. Apareix constantment als mitjans i en els comunicats de l'administració. Ara bé, què és exactament i com funciona? El Pla Alfa és un procediment operatiu de vigilància, prevenció i control de les activitats de risc de perill d'incendis forestals a Catalunya.
Es tradueix en un mapa interactiu fet i gestionat pels Agents Rurals que es pot consultar municipi per municipi. Cada terme queda tenyit d'un color diferent segons el risc d'incendi. En aquest sentit, té fins a cinc nivells de perill -del 0 al 4- i cadascun inclou la regulació o suspensió de determinades activitats així com la realització d'actuacions preventives i un grau diferent de mobilització dels efectius del cos de policia ambiental.
- Nivell 0: perill baix (color blanc)
- Nivell 1: perill moderat (color groc)
- Nivell 2: perill alt (color taronja)
- Nivell 3: perill molt alt (color vermell)
- Nivell 4: perill extrem (color granat i negre si hi ha restricció d'accessos)
El mapa interactiu es pot consultar actualitzat -a la mitjanit, a les 9.30 i, si s'escau, en altres horaris- tant pel dia en curs com per a l'endemà.
Què suposa el nivell 3 del Pla Alfa?
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions següents:
- Encendre foc a tota mena d'espais oberts.
- La suspensió temporal de cremes autoritzades de rostolls, pastures i restes de poda o silvícoles.
- Encendre foc a les àrees de descans i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.
- La utilització de maquinària a menys de 500 metres de zones forestals que generin deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
- La introducció i ús de material pirotècnic.
- Llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.
- Les restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
Nivell 4 del Pla Alfa: restricció d'accés a espais naturals
El nivell 4 (color granat) suposa risc extrem d'incendi. Es pot restringir l’accés als espais naturals protegits i altres massissos forestals d’alta freqüentació -quan això succeix al mapa es marca amb color negre-, excepte per al veïnat i els serveis essencials.
També pot suposar la restricció específica d’algunes activitats al medi natural, recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
L’activació del nivell 4 del Pla Alfa també suposa l’activació en fase d’alerta del Pla Infocat de Protecció Civil i implica que els Agents Rurals es dediquin exclusivament a la vigilància del compliment d’aquestes mesures extraordinàries i de la prohibició de les activitats que suposen risc d’incendi.