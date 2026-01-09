Detectat un nou focus de grip aviària en una granja de l'Urgell

La grip aviària no marxa de Catalunya. El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha informat d'un nou focus, en una explotació a la comarca de l'Urgell. Comportarà el sacrifici immediat de 9.000 animals i s'estableix un nou radi de vigilància de 10 quilòmetres. El nou focus és en una explotació avícola situada a 3 quilòmetres del focus inicial, dins el radi de vigilància establert arran del primer cas confirmat recentment.
Amb l'augment del radi de vigilància, augmenta el nombre de municipis afectats fins a quatre: Bellvís, Fuliola, Linyola i Poal. D'altra banda, les quatre explotacions incloses dins l’àrea de control seran inspeccionades d’acord amb els protocols sanitaris vigents. El departament també informa que s’ha activat la coordinació amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per fer el seguiment preventiu dels treballadors de les explotacions avícoles incloses dins els radis de vigilància. En paral·lel, s’activaran totes les mesures de bioseguretat, incloent-hi les tasques de neteja i desinfecció, així com el reforç dels controls sanitaris a la zona.
Cal recordar que, fins ara, al món només s’han detectat alguns casos puntuals de grip en persones amb un alt contacte directe amb els animals, sempre en l’àmbit laboral, i sense afectacions greus. El Govern insisteix que el consum de carn d’aviram i d’ous no suposa cap risc per a la salut de les persones.
Valoració del conseller Ordeig
"Mala notícia, però s'ha d'informar, donar la cara i fer la feina". Així ha valorat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, el nou positiu de grip aviària. Ha afegit que ja s'han reunit amb el sector de l'aviram per informar-los de les novetats i que després de tots els processos de desinfecció cal esperar 30 dies sense rebre cap positiu.
Què és la malaltia de la grip aviària?
La grip aviària (o influença aviària) és una malaltia infecciosa que afecta principalment les aus, causada per virus de la família Orthomyxoviridae (tipus A). En les soques més greus -per exemple H5N1 i la H5N8- és extremadament contagiosa i pot arribar a provocar la mort del 100% de les aus d'una granja en menys de 48 hores.
Catalunya ja havia patit grip aviària?
Sí, el primer brot es va detectar el maig de 2013 en una granja de gallines a Gimenells (Segrià) i malgrat ser una soca poc agressiva va ser necessari sacrificar uns 13.000 animals. Quatre anys després es va constatar la presència d'una variant més greu a partir d'una cigonya. Va afectar explotacions d'ànec del Baix Empordà i el Gironès amb 17.000 animals sacrificats i milers d'immobilitzats. El darrer brot va ser el 2023 a Arbeca (les Garrigues) i va afectar 37.000 galls d'indi i unes 50.000 guatlles.