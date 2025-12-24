I ara, la grip aviària: entra en una granja de Catalunya en plena crisi de la pesta porcina

Nou front pel Departament d'Agricultura. El conseller Òscar Ordeig ha anunciat que, en plena crisi de la pesta porcina africana, la grip aviària ha entrat en una granja de Catalunya. El focus del brot se situa en una explotació de les comarques de Lleida, però el titular d'Agricultura ha evitat localitzar-lo.
Els protocols obliguen a sacrificar tots els animals de la granja afectada mentre que s'immobilitzaran les situades en un radi de 10 quilòmetres. El positiu de grip aviària, el primer des del 2023, afectarà les exportacions del sector. Malgrat ser una malaltia molt contagiosa, no afecta les persones pel consum de carn ni ous.
14 focus actius a l'Estat
Després de superar la dermatosi nodular en vaques i mentre s'intenta contenir la pesta porcina africana, s'ha confirmat el primer cas en una explotació de la grip aviària. Una situació que es temia des de feia mesos, ja que s'havien detectat ocells silvestres infectats tant als Aiguamolls de l'Empordà com al Vallès i al Delta de l'Ebre. "Amb tota probabilitat s'ha produït per aquesta via", ha apuntat e conseller.
Per primera vegada des del 2023, aquest virus ha entrat en una granja de Catalunya. Es tracta d'una explotació de Ponent -Ordeig ha evitat comunicar el municipi per “privacitat”- que haurà de sacrificar tots els animals. Al seu voltant, s'establiran dos radis de vigilància de 3 i 10 quilòmetres on tot l'aviram quedarà immobilitzat.
Actualment, al conjunt de l'estat espanyol hi ha 14 focus actius, segons el conseller d'Agricultura. Al nostre país es va produir un positiu el 2023 -que es va contenir- i deu l'any 2017.
Malatia molt contagiosa
Ordeig ha remarcat que cal prendre mesures perquè la malaltia és “molt contagiosa, molt mortal i d’erradicació obligatòria”, tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous. Segons el Govern, "els casos de transmissió a persones són molt excepcionals i només s’han detectat en situacions d’alt contacte directe amb aus infectades en l’àmbit laboral".
El conseller també ha explicat que no hi ha cap granja d’aviram a un radi d’1 km del focus i tampoc s'han produït moviments recents d'animals, fet que preveu que faciliti la contenció de la malaltia. En aquest sentit, els protocols apunten que si no hi ha nous casos es podria aixecar l'alerta en només 30 dies -en el cas de la pesta porcina africana és un any-.
La detecció de diversos positius en ocells silvestres va provocar que el Ministeri d'Agricultura obligués a confinar l'aviram de granges, també en els casos d'autoconsum.