Els tres municipis amb positius per pesta porcina africana

El Ministeri d'Agricultura va confirmar aquest divendres un nou senglar positiu per pesta porcina africana. Es tracta del 27è cas i el primer que afecta el terme municipal de Sant Cugat del Vallès. La troballa ha obligat per primera vegada a ampliar la zona de baix risc a quatre noves poblacions del Baix Llobregat i l'Alt Penedès. En aquest escenari, el conseller Òscar Ordeig ha fet una crida a la calma i ha recordat que fins ara tots els animals trobats fora del perímetre de sis quilòmetres han estat negatius.
El positiu més allunyat de la zona zero
Els dos primers porcs senglars amb pesta porcina africana es van localitzar al municipi de Cerdanyola del Vallès. Concretament, al campus de la UAB a Bellaterra, a escassos metres del laboratori de l'IRTA-CReSA, sospitós de ser l'origen del brot.
La resta de positius fins al 16 de novembre es van localitzar a relativa poca distància. Tant al terme de Cerdanyola com al de Sant Quirze del Vallès, a tocar del límit amb Sabadell, tal com mostra el mapa del Departament d'Agricultura al qual ha tingut accés Nació. Tanmateix, el cas confirmat ahir se situa a Sant Cugat, molt a prop del límit del radi de 6 quilòmetres, que el Govern ha intentat blindar per evitar que s'escampi el virus.
La troballa ha suposat augmentar per primera vegada la zona de baix risc, però no comporta modificar la resta de l'operatiu. En aquest sentit, Ordeig ha fet una crida a la calma i ha assegurat que era “previsible” que es pogués trobar algun positiu més allunyat de la zona zero. El titular d'Agricultura també ha recordat que no s'ha trobat cap animal infectat fora del radi de 6 km.
Quatre nous municipis i dues granges
El positiu de Sant Cugat ha suposat per primera vegada ampliar el radi de 20 quilòmetres que delimita la zona de baix risc. Concretament afecta Subirats (Alt Penedès) així com Olesa de Bonesvalls, Begues i Gavà (Baix Llobregat). En aquestes poblacions es permet l'accés al medi natural, però es prohibeixen activitats i competicions esportives en grup, entre altres. L’ampliació inclou dues granges una explotació comercial i una granja escola. Segons ha anunciat Ordeig, l’equip de veterinaris oficials les analitzarà aquest dilluns i se sumaran a les 55 ja inspeccionades amb resultat negatiu.
Es mantenen 12 municipis a la zona d'alt risc -on sí que es manté la prohibició d'entrar a boscos, rius i espais agraris-, però la zona de baix risc arriba a les 83 poblacions.
Zona d'alt risc
En els 12 municipis del Vallès Occidental més propers al focus de pesta porcina africana es mantenen les prohibicions d'accés al medi natural publicades al DOGC el passat 5 de desembre.
- Prohibició d'accés a espais naturals, agraris -excepte per activitats professionals-, boscos i zones fluvials.
- Prohibició d'activitats d'oci i esportives: excursionisme, córrer, ciclisme...
- Prohibició d'activitats de gestió forestal i caça -més enllà de les vinculades directament a la pesta porcina africana-.
- Prohibició de pasturar ramats.
- Tancament d'aparcaments i zones de pícnic.
- L'accés a habitatges, restaurants o instal·lacions esportives i hípiques de la zona afectada està permesa amb limitacions i amb la desinfecció obligatòria dels vehicles de transport.
Llista de municipis que mantenen les màximes restriccions:
- Cerdanyola del Vallès
- Barberà del Vallès
- Badia del Vallès
- Santa Perpètua de Mogoda
- Ripollet
- Montcada i Reixac
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Quirze del Vallès
- Sabadell
- Polinyà
- Terrassa
- Rubí
Zona de risc baix
A la resta de 83 municipis afectats -bàsicament els compresos entre 6 i 20 quilòmetres en línia recta- en general, es permet l'accés al medi natural -fet que inclou ja part de Collserola-, però es manté la prohibició d'activitats organitzades.
- Obertura de l'accés a espais naturals, boscos i zones fluvials.
- Prohibició d'activitats esportives en grups de més de 30 persones -que de manera habitual requereixen autorització- així com curses, proves esportives o activitats escolars.
- Prohibició de caça -més enllà de les vinculades directament a la pesta porcina africana-.
- Llum verda a la pastura amb ramats i a la gestió forestal.
- En el cas de Collserola es mantindran els aparcaments tancats, es reobre la Carretera de les Aigües -terme de Barcelona-, però es manté la prohibició de rutes que travessin el parc natural de banda a banda.
Llista de municipis amb restriccions menys estrictes.
Vallès Occidental
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Gallifa
- Matadepera
- Palau-solità i Plegamans
- Sant Llorenç Savall
- Rellinars
- Sentmenat
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls
Vallès Oriental
- Ametlla del Vallès
- Bigues i Riells del Rai
- Caldes de Montbui
- Canovelles
- Granollers
- La Roca del Vallès
- Llagosta
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Mollet del Vallès
- Martorelles
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Parets del Vallès
- Sant Feliu de Codines
- Sant Fost de Campsentelles
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Martorelles
- Vallromanes
- Vilanova del Vallès
Baix Llobregat
- Abrera
- Castellví de Rosanes
- Cervelló
- Collbató
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- El Papiol
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Martorell
- Molins de Rei
- Olesa de Montserrat
- Pallejà
- el Prat de Llobregat
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Santa Coloma de Cervelló
- Torrelles de Llobregat
- Vallirana
- Viladecans
- La Palma de Cervelló
- Begues
- Gavà
- Olesa de Bonesvalls
Barcelonès
- Badalona
- Barcelona
- L'Hospitalet de Llobregat
- Sant Adrià de Besòs
- Santa Coloma de Gramenet
Maresme
- Alella
- Cabrils
- El Masnou
- Montgat
- Òrrius
- Premià de Dalt
- Premià de Baix
- Teià
- Tiana
- Vilassar de Dalt
Alt Penedès
- Gelida
- Sant Llorenç d'Hortons
- Subirats
Anoia
- Els Hostalets de Pierola
- Masquefa
Bages
- Castellbell i el Vilar
- Mura