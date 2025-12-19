Els experts europeus no aclareixen si el virus de la pesta porcina va sortir del laboratori de la Generalitat

Tres setmanes després de l'inici del brot de pesta porcina africana es manté la incògnita sobre el seu origen. Aquest divendres, just l'endemà de l'escorcoll policial de l'IRTA-CReSA, han transcendit els primers resultats de les diverses auditories i expedients que s'estan realitzant. Els experts enviats per la Comissió Europea consideren correctes els protocols del laboratori sospitós, però no confirma ni desmenteix si el virus es va escapar des de les seves instal·lacions. En aquest sentit, segons han reconegut des del Departament d'Agricultura, admeten que no es podrà saber fins que es comencin a tenir resultats de la seqüenciació de la soca del virus, un fet pel qual encara no hi ha data.
Tot pendent de la seqüenciació del virus
Més enllà de la investigació judicial, hi ha diverses auditories en marxa per aclarir l'origen del brot. Els primers resultats a presentar-se són els dels experts del grup EU Veterinary Emergency Team enviat per la Comissió Europea. Després de visitar les instal·lacions del CReSA, segons ha explicat Cristina Massot, secretària general d'Agricultura, han conclòs que els protocols del laboratori sospitós són correctes i tampoc es van detectar "punts crítics" per possibles escapaments. Al mateix temps, també validen l'informe del laboratori europeu de referència que va obrir la porta a la hipòtesi de la fuga.
Aquest informe, que se sumarà a l'auditoria científica encarregada per la Generalitat, en cap cas conclou l'origen. En aquest sentit, segons ha admès la número 2 d'Agricultura, que el virus tingui un comportament moderat és, segons els experts europeus, compatible amb la hipòtesi de laboratori, però també amb altres vies “naturals”. “En general, a Europa són més virulents, però hi ha exemples com Estònia on no ho van ser”, ha explicat Massot a preguntes de Nació.
D'aquesta manera, no es podrà aclarir res en ferm fins que es procedeixi a la seqüenciació de les soques del virus amb les quals treballa l'IRTA-CReSA. Un procés que s'està realitzant en paral·lel: tant a l'Institut de Recerca Biomèdica com en el laboratori estatal de Madrid. Es dona la circumstància que el procediment judicial també comportarà la seqüenciació a la capital de l'Estat. Malgrat que és un procediment relativament ràpid -una setmana-, Agricultura evita concloure terminis.
Visita del conseller l'endemà de l'escorcoll
El conseller Òscar Ordeig ha visitat les instal·lacions de l'IRTA-CReSA l'endemà de l'operació policial per intentar aclarir l'origen del brot de pesta porcina africana. El titular d'Agricultura ha donat suport a l'equip científic i ha reiterat que el brot es manté controlat: als 26 senglars positius s'hi suma ara un nou cas sospitós d'un total de 256 animals analitzats.
La visita d'Ordeig a l'IRTA-CReSA -ha assegurat que fins ara "no hi ha cap indici" que els assenyali com a responsables- ha arribat just 24 hores després que comencés l'escorcoll del laboratori. Una quarantena d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van entrar a les instal·lacions per ordre del jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola. L'operatiu comptava amb agents especialitzats en explosius i defensa NRQB (nuclear, radiològica, biològica i química) que es van endur una mostra de la soca del virus de pesta porcina amb la qual treballen en aquest centra de recerca depenent del mateix Departament d'Agricultura.
L'escorcoll, que va durar unes 14 hores, també va incloure el clonatge dels dispositius electrònics així com documentació. Poc abans de les 8 del vespre, l'IRTA-CReSA va emetre comunicat en què es limitava a reiterar el compromís de col·laboració amb les autoritats per garantir "una investigació rigorosa, transparent i basada en criteris tècnics i científics".