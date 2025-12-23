Els catalans aposten per les renovables en ple debat sobre el tancament de les nuclears

El primer trimestre de 2026 el Consell de Seguretat Nuclear s'haurà de pronunciar sobre la petició de les elèctriques d'allargar la vida de la central d'Almaraz a Extremadura. Una decisió que podria afectar de retruc també Catalunya, ja que si es produeix pot alterar al complet el calendari de tancament de les nuclears. En aquest context, fins a un 75% de la població catalana aposta per prioritzar les renovables mentre que només un 18% es decanta per l'energia atòmica. Són els resultats d'una enquesta realitzada per Gesop per encàrrec dels Comuns a la qual ha tingut accés Nació i que mostra importants diferències segons ideologia i identitat nacional.
Una enquesta amb 1.600 persones
“Prioritzar les energies renovables o la nuclear? Per garantir un futur energètic sostenible a Catalunya, què creu que la Generalitat hauria de prioritzar?”. Aquesta és la pregunta que el centre d'estudis Gesop ha realitzat a un total de 1.600 persones en el marc de la seva enquesta Òmnibus d'aquesta tardor.
Es tracta d'un sondeig amb una mostra notable -amb un error de fins al 2,5% i un nivell de confiança del 95,5%- on cada client pot incorporar preguntes a un qüestionari general que es va realitzar entre el 27 d'octubre i el 6 de novembre. En aquest sentit, Catalunya en Comú va encarregar la referida a la priorització de les renovables o l'energia nuclear.
Independentistes i d'esquerres, més suport a les renovables
Entre la població general les renovables gaudeixen d'un suport molt ampli del 75% pel 18,8% de la nuclear. Tanmateix, l'enquesta de Gesop identifica diferències molt notables segons la ideologia, la identitat nacional i el gènere, i menors en àmbit territorial i edat.
En aquest sentit, mentre el 91% de les persones que es consideren d'esquerres reclamen prioritzar les renovables, es produeix un empat total a 45,5% entre els votants de dretes. Per altra banda, les energies netes assoleixen un suport del 87% entre les persones que es consideren exclusivament catalanes, entre aquelles que s'identifiquen com a espanyoles cau fins al 60,4%.
El suport a les renovables és més elevat a Barcelona i l'àrea metropolitana (78%) que a la resta del país (70%), entre les persones amb un nivell d'estudi alt (75%) que baix (71%) i sobretot entre les dones (82%) que entre els homes (67%).
D'aquesta manera, sembla evident que el retrat robot de les persones pronuclears són homes, espanyolistes, de dretes i castellanoparlants, unes característiques que concorden amb partits com Vox.
Resultats similars al CEO
La majoria dels projectes de renovables acostumen a generar moviments opositors. Ara bé, és possible que aquesta crítica estigui sobredimensionada? Ho podrien apuntar els resultats d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de l'octubre de 2024.
Alguns dels resultats concorden força amb els de Gesop. Concretament, un 85% aposta per promoure l'energia solar i un 72% amb l'eòlica mentre que només el 10% dels catalans es decantaven per la nuclear. A més, vora el 80% dels enquestats -tant de petits pobles com de grans ciutats- consideraven molt o bastant positiu tenir una planta solar a prop de casa.