La Generalitat compra el primer parc solar de Catalunya que combina electricitat i agricultura

L'Energètica recentment va anunciar la futura compra de quatre nous parcs solars desenvolupats de titularitat privada. Ara, el Govern ha aprovat l'adquisició de la instal·lació de major dimensió que passarà a formar part de l'empresa de renovables de la Generalitat. Té una potència màxima d'11,3 MW, però la seva singularitat és que es tracta de la primera planta agrovoltaica comercial -que combina producció d'electricitat i alimentació- que es connecta a la xarxa a Catalunya. És una modalitat que el Govern veu amb molt interès: "No serà l'últim que adquirim", ha assegurat la consellera Sílvia Paneque.
L'energia equivalent a un gran hospital
El parc solar dels Valentins d'Ulldecona (el Montsià), desenvolupat per l'empresa Eguzki Solarcat SL, té actualment una potència de 9,8 MW, que s'acabarà ampliant fins a 11,3. En un any, tindrà la capacitat de produir 15,4 Gwh, una energia equivalent al consum anual d'un hospital de grans dimensions com el de Sant Joan de Reus.
L’operació de compra de la instal·lació i del terreny on s'ubica s'ha acordat per valor de 2,8 milions d'euros després de superar una auditoria externa -el procés que encara s'ha de fer en els quatre parcs solars anunciats fa unes setmanes- i de constatar el suport de l'Ajuntament d'Ulldecona a l'operació.
Amb aquesta adquisició, L'Energètica disposa d'una cartera de renovables d'una potència global de 48 MW. S'espera tancar el 2025 superant els 50, encara lluny de l'objectiu final d'assolir l'autosuficiència elèctrica de la Generalitat, per la qual són necessaris uns 1.000 MW.
El primer parc solar agrovoltaic de Catalunya
En els darrers anys s'han començat a tramitar els primers parcs solars que combinen la producció d'electricitat amb l'activitat agrícola -i sovint també ramadera-. A banda d'alguns projectes experimentals, els Valentins d'Ulldecona és el primer de certes dimensions que entrarà en funcionament. De fet, ja es troba actualment en la fase de proves de connexió a la xarxa.
La finca té quasi 18 hectàrees. En una parc de la instal·lació, la separació entre les plaques és de sis metres, suficient per passar-hi un tractor. Això permetrà que s'hi recuperi l'antiga activitat d'horta i que s'hi conreïn cols, calçots i carxofes, entre altres. A més, una altra part de la finca es destinarà a pastura d'ovelles.
“Aquesta tipologia de parcs és altament interessant, que s'estan desenvolupant amb molta força en l'àmbit europeu”, ha explica la portaveu Sílvia Paneque a preguntes de Nació. En aquest sentit, la també portaveu del Govern ha explicat que havien visitat algunes d'aquestes instal·lacions al sud de l'estat francès. “Continuarem impulsant aquesta línia. No és l'únic ni serà l'últim”, ha afegit.