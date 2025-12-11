El director de L'Energètica pública guanya pes al Govern

Daniel Pérez Rodríguez és el director general de L'Energètica des del febrer del 2023. El canvi de Govern no va suposar un relleu en l'empresa pública de renovables i, de fet, en els darrers mesos ha anat guanyant pes en el sottogoverno de Salvador Illa. En aquest sentit, el DOGC publica avui el seu nomenament com a coordinador del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica, una estructura que ja funciona des d'abans de l'estiu -ha realitzat quatre reunions- amb un objectiu ben clar: alinear les conselleries per desencallar els projectes estratègics en renovables.
Un càrrec compatible i no remunerat
El Govern va anunciar el passat mes de juny la creació d'una comissió interdepartamental sobre transició energètica que reproduís el funcionament per exemple de la dedicada a la crisi de la sequera. Presidida pel mateix Salvador Illa, recollia en part les demandes del sector i també de diversos grups polítics de crear un comissionat. Una proposta aprovada al debat monogràfic de fa dos anys al Parlament a proposta de Junts i PSC, però que l'executiu de Pere Aragonès no va assumir.
El nomenament de Daniel Pérez és per coordinar el grup de treball encapçalat per la consellera Sílvia Paneque i que aterra els acords de la comissió interdepartamental. Fonts consultades per Nació aclareixen que es tracta d'un càrrec compatible amb la direcció general de l'Energètica i que no és retribuït. Per altra banda, deixen clar que no actuarà com a “jutge i part”, ja que no incidirà pròpiament en el procés d'aprovació dels projectes.
Persona de confiança de Salvador Illa
Daniel Pérez va arribar a L'Energètica provinent d'Holaluz quan Teresa Jordà era la consellera d'Acció Climàtica. En dos anys i mig ha tingut dos consellers més -primer el republicà David Mascort i després la socialista Sílvia Paneque-.
Salvador Illa no només va mantenir-lo en el càrrec d'un dels projectes estrella de l'anterior executiu, sinó que s'ha convertit en un dels seus homes de confiança en matèria energètica. Una mostra va ser que es va convertir en la veu autoritzada davant dels mitjans en aquest àmbit després de la gran apagada elèctrica del passat abril. A més, ha tingut un paper clau en les negociacions polítiques per permetre l'aprovació del decret de renovables i bateries.
De perfil tècnic i tarannà dialogant, Pérez manté bones connexions amb el sector, el món local i també el Ministeri de Transició Ecològica. Una figura que, juntament amb Marta Morera (directora general d'Energia) i Anna Camp (directora de l'Icaen), asseguren un rumb únic per a les polítiques energètiques.