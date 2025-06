Els projectes de renovables troben múltiples traves per tirar endavant. Més enllà de les crítiques i dels legítims interessos de municipis, veïns o activitats econòmiques afectades, sovint queden encallats per petites qüestions vinculades a qualsevol dels departaments de la Generalitat. Per intentar evitar-ho, Salvador Illa pretén alinear les conselleries amb una nova comissió interdepartamental de transició energètica. Liderada pel mateix president i amb la presència de representants d'almenys quatre departaments, es pretén que serveixi tant accelerar els projectes estratègics com per desencallar políticament aquelles instal·lacions que quedin aturades.

Una comissió similar a la sequera

De comissions interdepartamentals n'hi ha diverses. En l'àmbit de les polítiques ambientals en els darrers anys ha existit una de les més mediàtiques: la sobre sequera. En els pitjors moments de la crisi hídrica es va arribar a reunir setmanalment i servia, entre altres, per decidir els canvis d'escenari i les restriccions.

La nova Comissió Interdepartamental de Transició Energètica, presidida per Salvador Illa, comptarà amb representants dels àmbits de Transició Ecològica, Empresa, Governs Locals i Relacions amb Aran, Ordenació del Territori i Urbanisme, Polítiques Ambientals i Medi Natural, Energia, l’Institut Català d’Energia, Regadius i Espais Agraris, i Anàlisi i Prospectiva Econòmica. A més, segons ha anunciat l'executiu, també es preveu la constitució d’un grup de treball tècnic, format per persones de reconegut prestigi en l’àmbit de l’energia, l’urbanisme, l’agricultura i el medi ambient, entre altres.

Més enllà d'accelerar i desencallar projectes de renovables també s'hi inclouen els vinculats a l'emmagatzematge i a la distribució. A més, segons ha explicat la consellera Sílvia Paneque, servirà per tractar políticament grans projectes "consumidors d'energia" com centres de dades, el nou Clínic o el futur hub audiovisual de Tres Xemenies.

En la reunió del consell executiu d'aquest dimarts també s'ha aprovat, com havia avançat Nació, allargar la concessió d'aigua de 25 fins a un màxim de 75 anys per facilitar la instal·lació de centrals hidràuliques reversibles a les conques internes de Catalunya. Dos acords que arriben just una setmana després de regular per primera vegada les bateries i declarar els projectes de renovables d'interès públic superior.