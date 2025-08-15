15 de agost de 2025

Impacte

Fins a 44 graus: alerta màxima a Catalunya per altes temperatures

Vuit comarques del litoral sud del país podrien superar els 44 graus aquest diumenge i, a la resta del litoral, s'ha emès avís per calor nocturna intensa

Publicat el 15 d’agost de 2025 a les 14:55
Actualitzat el 15 d’agost de 2025 a les 14:56

El Meteocat ha emès aquest divendres un avís de perill màxim per calor des d'aquest divendres i fins diumenge amb temperatures que superaran els 44 °C en vuit comarques i que arribaran al seu màxim el diumenge 17 d'agost.

 

Aquest divendres l'avís de perill alt per calor es manté en tot el litoral del territori i, s'intensifica a l'interior de les Terres de l'Ebre, on es poden superar els 40 °C a Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i a Montsià

A més, el Servei de Meteorologia ha emès un avís per calor nocturna intensa des d'aquest dissabte a les 02 h fins diumenge a les 08 h. Sobretot afectarà de manera més intensa les comarques del litoral nord del país, encara que tota la costa es manté en avís per nits caloroses o tòrrides.

 

 

 

Les comarques en alerta màxima per calor

El Meteocat ha emès un avís de perill màxim de calor, d'un 6/6 en la seva escala, per als pròxims dies del cap de setmana. Demanen especial precaució el diumenge a vuit comarques del país que arribaran als 44 °C i, inclús, podrien superar-los. L'Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès i Terra Alta són les afectades per l'avís.

En aquest sentit, es recomana als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari i que es tingui especial vigilància en les persones de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques.

Alerta per risc màxim d'incendis

A més dels avisos per calor màxima, Protecció Civil també ha emès avisos per risc molt alt d'incendi a 8 comarques: Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià i Terra d'Alta. S'ha activat en aquestes zones el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Pots consultar en directe el Mapa del Pla Alfa elaborat per Nació sobre els municipis en risc per incendi forestal.

 

 

