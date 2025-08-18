La calitja del fum dels incendis: el fenomen pel qual es veu el cel enterbolit i groguenc

Durant aquests dies han sigut diverses les imatges que s'han compartit a través de xarxes socials d'un cel groguenc i enterbolit que sembla una posta de sol permanent. Però la realitat darrere d'aquest fenomen natural que s'anomena calitja són els diversos focus actius d'incendis que hi ha arreu de l'estat, juntament amb un núvol de pols provinent de l'Àfrica que s'han instal·lat en les capes mitjanes i altes de l'atmosfera provocant aquesta difuminació visual de l'horitzó.
Què és la calitja?
Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya, aquest fenomen es produeix quan l'aire es torna més opac a causa de partícules de pols en suspensió provinents de regions seques tan petites que no es poden sentir al tacte.
La calitja és la mescla i agitació dels corrents d’aire de diferent densitat. Quan s'escalfa la capa d’aire que està més a prop del sòl per la radiació de la mateixa superfície, augmenta la temperatura i l'aire ascendeix a capes més elevades de l'atmosfera.
És aleshores quan es produeix la mescla de corrents d'aire amb diverses densitats i partícules en suspensió, el que provoca l'efecte visual difuminat i groguenc característic de la calitja.
El fum dels incendis al cel
Durant aquests dies la península viu una anguniosa onada d'incendis i de calor que s'han vist intensificades durant el cap de setmana arran de les altes temperatures. Açò ha produït una imatge del cel que molta gent ha compartit a xarxes i que té relació amb les partícules del fum dels incendis.
És així com ho explica Maria Miró, creadora de contingut a xarxes, que mostra el fenomen que "sembla una posta de sol durant tot el dia", la calitja.
@mariamiro7 A la natura, molt de seny! ❌🔥 #peratu #incendiosforestales #incendi #onadadecalor #tiktokcat ♬ original sound - Maria Miró
El fum dels incendis, segons detalla l'Aemet, no deixa olor perquè no circula en capes baixes, sinó a les capes mitjanes i altes de l'atmosfera. No obstant això, sí que deixa partícules en suspensió que, en barrejar-se amb l'aire d'aquestes capes superiors, crea l'efecte visual del cel encalitjat, groguenc i enterbolit.
Però no només és el fum dels incendis de la península el que ha originat aquest fenomen natural, ha coincidit amb un núvol de pols que ha arribat des d'Àfrica i ha caracteritzat el cel amb aquest to. Una imatge que també s'ha vist al País Valencià:
Quina diferència hi ha entre la boira i la calitja?
Sovint és difícil distingir la calitja de la boirina, tot i que la segona és d'un color grisós que es diferencia del groc de la calitja.
Però hi pot haver altres signes que les diferencien, per exemple, la manca de núvols baixos és senyal que el fenomen observat és la calitja, com indica Meteocat.