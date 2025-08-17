Incendis a l'Estat: Galícia i Castella sumen més de 40 focs actius

Els incendis forestals segueixen devastant el Nord-oest de la península, amb grans focs a Lleó, mentre que a Càceres preocupa l'evolució del foc a Jarilla, que avança cap a la ciutat de Plasència de manera descontrolada. Per ara, la zona més devastada segueix sent a Galícia amb 50.000 hectàrees cremades.
Milers de persones segueixen evacuades en les poblacions afectades, nombroses carreteres continuen tallades i, tot i que alguns incendis es van controlant, altres nous es van apareixent sense que els serveis d'extinció donin l'abast per exterminar-los.
Aquest mateix diumenge han arribat dos avions cisterna per part del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, segons s'ha explicat a la reunió del Comitè Estatal de Coordinació contra els incendis, la qual ha estat presidida per Pedro Sánchez. El president del govern espanyol té previst visitar durant el dia de diumenge les zones afectades d'Ourense i Lleó.
La prolongació de l'onada de calor no ajuda a l'evolució dels focs: a Zamora, Salamanca i Càceres es van registrar màximes de 39 graus durant el dia d'ahir, dissabte.
Galícia, la més afectada pels 14 incendis actius, veu com a Ourense ja cremen més de 46.000 hectàrees i es mantenen onze focs actius. Els altres dos gallecs són a Pontevedra i a la Corunya. L'incendi que més fa patir és el de Chandrexa de Queixa, a Ourense, que és ja l'incendi més gran de la història en territori gallec. Per altra banda, els incendis d'Ourense fan que la circulació dels trens entre la capital de l'Estat i la capital de Galícia es mantingui interrompuda.
A Extremadura, amb sis incendis actius i sense control, ja cremen més de 25.000 hectàrees -el triple de l'any passat-. Durant el dissabte es va demanar el desplegament de mitjans de l'exèrcit i del Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
Per altra banda, a Castella i Lleó, amb 27 incendis actius, té deu incendis amb el nivell màxim de perillostitat -nivell 2-. Preocupen especialment els incendis de Salamanca i Lleó, que han provocat evacuacions de veïns. Pels que fa al de Zamora i Àvila hi ha hagut una millora de la situació.
L'incendi de Jarilla preocupa especialment, ja que segueix actiu des de fa cinc dies i ara mateix es troba "totalment descontrolat" i sense que es pugui actuar el 70% de la seva extensió per la falta d'accessibilitat i les condicions que presenta.
Tres persones han perdut la vida
Dues de les persones que ha perdut la vida es trobaven a Zamora, al foc de Molezuelas de la Carballeda. Es tracta de dos voluntaris que treballaven en l'operatiu contra el foc i han mort per les diverses ferides provocades per les cremades. Un, de 35 anys, va ser confirmat el dimarts, mentre que l'altre home mort, de 36 anys, es va confirmar el dijous.
Per altra banda, el foc a Tres Cantos, Madrid, també ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 55 anys que treballava en una hípica a la urbanització Soto de Vinyoles i va morir el dilluns a conseqüència de les cremades que va patir mentre intentava salvar als seus cavalls.