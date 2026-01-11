El temps d'aquest 12 de gener de 2026: cel enteranyinat i vent moderat

El temps d'aquest dilluns 12 de gener de 2026 estarà marcat per un cel enteranyinat de núvols alts que s'estendrà per la major part del territori català, que a la tarda s'aclarirà, sobretot, a les comarques del litoral central i nord. Segons avança el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen núvols alts i mitjans que al terç nord del país poden ser més compactes. A banda, també n'hi haurà alguns de baixos a l'altiplà Central fins a mig matí, d'altra banda, en alguns punts del litoral i prelitoral sud també se'n poden desenvolupar a partir del vespre.
La visibilitat general del país serà bona, no obstant això, al matí hi haurà alguns bancs de boira a Osona, el Moianès, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. També s'espera que bufi vent des del sud i l'oest és fluix amb algun cop moderat. A partir de migdia, segons el Meteocat, es reforçarà al litoral nord on hi haurà alguns cops forts. Al litoral sud, en canvi, hi haurà vent del sud i est fluix.
Després de l'alerta de neu que hem viscut aquests dies, no s'espera precipitació per aquest dilluns. D'altra banda, la temperatura mínima serà semblant al litoral sud i a l'Empordà i podia ser un pèl més alta a les comarques del nord de Catalunya. La temperatura màxima, segons la previsió, pujarà moderadament.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 9 graus de mínima i es preveu arribar als 16 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà -3 graus de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 0 graus que pujarà fins als 11°C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 5 graus de mínima que podran arribar fins als 15 °C segons la previsió.