Catalunya ha guanyat un nou milionari aquest dijous, després que un veí d'Esplugues de Llobregat hagi guanyat 2.641.211 euros en el sorteig de La Bonoloto que organitza Loteries i Apostes de l'Estat. Es tracta d'un premi de primera categoria, gràcies a l'encert de sis números.
Concretament, la butlleta premiada ha estat validada a l'administració de Loteries número 2 d'Esplugues, al número 229-231 del carrer Laurà Miró, segons ha informat Europa Press. No ha transcendit, però, la identitat de l'encertant.
La combinació guanyadora ha estat la formada pels números 11, 14, 15, 30, 33 i 41. El número complementari és el 43 i el reintegre, el 0. Amb tot plegat, la recaptació ha ascendit a 2.866.756 euros.
Degoteig de grans guanyadors de la loteria a Catalunya
Aquest no ha estat el primer gran guanyador a Catalunya el mes de març. I és que l'únic encertant del sorteig de La Primitiva celebrat dissabte passat es va endur un premi de 1.624.949,92 euros després d'encertar els sis números de la combinació guanyadora. La butlleta premiada es va validar a l'administració de loteria número 1 de Manresa, situada al número 15 del carrer d'Àngel Guimerà.
El guanyador va encertar els sis números de la combinació: 4, 13, 17, 32, 42 i 49, fet que li va permetre endur-se en solitari el premi de primera categoria del sorteig. El premi especial, que correspon a encertar els sis números i el reintegrament, va quedar desert en aquesta ocasió.