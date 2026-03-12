«L'esport és un espai com cap altre per preservar una llengua»

Lana St Leger, és professora titular en Gestió Estratègica a la Universitat Metropolitana de Cardiff i ha desenvolupat una tesi doctoral sobre el paper de l’esport comunitari en l’ús de la llengua gal·lesa entre els joves. Defensa que no hi ha millor espai que l'esport per promoure l'ús d'una llengua minoritzada. La setmana vinent serà a Barcelona en unes jornades organitzades per Plataforma per la Llengua que giren entorn la relació entre l'esport i les llengües minoritzades. Hi participaran diversos experts internacionals i catalans. A l'entrevista amb Nació dissecciona l'estat del gal·lès i explica quines són les claus per preservar-lo i fomentar-lo.
Quina és la situació actual de la llengua gal·lesa?
Gal·les i el gal·lès estan en un període de revitalització. Al segle XX el percentatge de parlants va disminuir, però ara la nostra llengua té un estatus oficial que es beneficia d'un fort suport polític i cada vegada és més visible a la vida pública. Hi ha polítiques recents que tenen com a objectiu promoure les diverses cultures que hi ha i fomentar l'ús de la llengua pròpia i un objectiu nacional d'aconseguir un milió de parlants el 2050.
Com s'està treballant per revertir la situació?
Les institucions públiques estan invertint més en planificació lingüística i en educació i això està creant noves generacions de parlants. Tots els nens de Gal·les l'aprenen fins als 16 anys a l'escola; com a primera llengua a les escoles mitjanes gal·leses o com a assignatura obligatòria a les escoles mitjanes angleses.
I en espais públics?
Ha augmentat la quantitat de gal·lès que s'utilitza als mitjans de comunicació i també en plataformes digitals, amb iniciatives comunitàries que en promouen activament l'ús diari. L'orgull cultural de la llengua s'està fent més visible i ha crescut especialment a través de l'esport, la música i la cultura juvenil amb la tecnologia i les xarxes socials proporcionant vies positives per a la comunicació en la nostra llengua.
Quines han sigut les claus de la revitalització?
L'educació i la política han jugat un paper important, però l'esport comunitari per a mi és com un espai com cap altre. Proporciona un entorn d'inclusió, connexió, amistat, treball en equip i identitat. Amb la planificació i les associacions adequades és un espai on la llengua pot esdevenir natural i incidental i conviure amb la llengua més dominant.
"S'imparteix formació lingüística als entrenadors"
Per què l'esport és propici per fer créixer una llengua?
Perquè fomenta amb oportunitats naturals i espontànies el gal·lès com a llengua quotidiana. A més, els jugadors estableixen forts llaços socials entre ells, cosa que reforça les xarxes de parla i els entorns inclusius perquè els joves l'utilitzin.
Hi ha dificultats en l'esport comunitari?
Sí, reclutar i retenir voluntaris dins d'aquests entorns és un repte. Però hi ha diverses iniciatives a Gal·les en que això s'ha fet amb èxit, especialment en el futbol, i això serveix com a exemple de bones pràctiques.
Qui incentiva el gal·lès als entorns esportius?
L'òrgan del govern nacional dedicat al futbol proporciona oportunitats als entrenadors, voluntaris i jugadors per aprendre a utilitzar el gal·lès dins de l'àmbit de l'esport comunitari. Hi ha un programa d'aprenentatge per millorar-lo i s'imparteix formació lingüística a diferents nivells.
"És important crear entorns de confiança perquè la gent utilitzi el gal·lès"
En entorns esportius la llengua majoritària s'acostuma a imposar?
Els equips solen ser lingüísticament diversos, i per tant els jugadors tendeixen a canviar a un llenguatge on tothom es pugui entendre. L'anglès pot imposar-se en el context esportiu a causa de les diferents comunitats lingüísticament diverses que hi participen.
Com pot obrir-se camí una llengua minoritzada com la vostra?
Només introduir algunes frases com "un dau tri", que és una, dues, tres, en un entorn esportiu comunitari, pot ajudar a crear més consciència de la llengua i mostrar a la gent que el gal·lès és una llengua viva dins de la comunitat.
Costa parlar-lo en entorns esportius?
Hi ha iniciatives que sorgeixen espontàniament. Joves que volen desenvolupar les habilitats lingüístiques dels seus amics a través de l'esport. L'ús del gal·lès en entorns esportius comunitaris ajudarà a superar algunes de les barreres relacionades amb la disponibilitat dels parlants en aquests entorns. És important crear entorns de confiança perquè la gent l'utilitzi.
Hi ha algun equip professional a Gal·les que el promogui?
Sí. Darrerament, l'equip nacional de futbol l'ha fet servir més a les xarxes socials i a les intervencions als mitjans de comunicació. És una fantàstica via de demostrar que està viu dins d'aquests escenaris.
"Si una llengua vol prosperar, ha de viure més enllà d'institucions com l'escola i el govern"
Canviant d'àmbit. Vostè també ha investigat la relació entre el turisme i les llengües minoritzades.
El turisme aporta moltes oportunitats a un país. És una manera de poder expressar la nostra identitat en la nostra llengua al nostre país. Per exemple, només amb la senyalització de les carreteres es promou la visibilitat i la comprensió de la llengua.
Quina relació hi ha entre el Regne Unit i Gal·les?
Gal·les té el control sobre l'educació, la salut, la cultura, la llengua i l'esport de manera independent sobre el govern del Regne Unit. Són lleis transferides del Parlament del Regne Unit, en àrees clau de la societat.
Tots són sectors importants per preservar la llengua.
Si una llengua vol prosperar, ha de viure més enllà d'institucions com l'escola i el govern. L'esport comunitari proporciona un espai on pot convertir-se en una parla natural, inclosa dins del llenguatge de l'amistat i el treball en equip. És una oportunitat perquè el poble gal·lès es comprometi amb la seva identitat a través de la seva llengua.