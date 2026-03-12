Barcelona diu adeu a una discoteca emblemàtica de la nit del rock

La nit barcelonina perd un dels seus locals més emblemàtics. La discoteca Karma, situada al barri Gòtic, ha anunciat el seu tancament definitiu després de gairebé mig segle d'activitat. L'espai, que va obrir portes el 1978, ha estat durant dècades un punt de trobada per a generacions de barcelonins i visitants que buscaven música de guitarres, punk, ball i una atmosfera nocturna sense pretensions.
El comiat s'ha comunicat a través de les xarxes socials del local, amb un missatge d'agraïment al personal i als clients que hi han passat al llarg dels anys. L'anunci confirmava que el Karma "ha abaixat la persiana i no tornarà a obrir", sense detallar els motius del tancament.
Situat al número 10 de la plaça Reial, a tocar de la Rambla, el local funcionava en un soterrani al qual s'accedia per una escala des de la plaça. Allà, entre arcs i parets de pedra, es va convertir en un referent per als amants del rock, el punk, el grunge o el britpop, gèneres que definien la seva identitat musical. La discoteca era coneguda per la seva atmosfera directa i informal: una pista estreta i una barra sempre plena i DJs que apostaven per clàssics. Durant dècades, l'establiment va obrir fins a les sis del matí i va formar part de les rutes nocturnes habituals del centre de la ciutat comtal.
Un icona cultural de la ciutat
Amb el pas dels anys, el Karma va transcendir el simple paper de discoteca. El local també va aparèixer en la cultura popular: el cineasta Ventura Pons hi va rodar escenes de la pel·lícula La rossa del bar i l'espai també és mencionat a la trilogia literària El dia del Watusi de Francisco Casavella.
Aquest reconeixement cultural reflectia el paper del Karma com a símbol d'una etapa de la vida nocturna barcelonina més espontània i underground, associada a la Plaça Reial, un dels epicentres històrics de l'oci nocturn de la ciutat.
Un altre tancament en la nit barcelonina
El comiat del Karma se suma a altres desaparicions recents de locals històrics a Barcelona. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, ja només l'any 2024, la ciutat havia perdut més de 200 establiments d'oci nocturn en els últims vint anys, sense estar substituïts per comerços de la mateixa tipologia. Els espais vinculats a la música i la vida nocturna del centre han tancat en un context marcat per la transformació turística, els canvis en el model d'oci i l'impacte econòmic de la pandèmia.
La notícia del tancament ha generat una onada de reaccions entre clients habituals i figures vinculades a la vida nocturna. A les xarxes socials, molts antics visitants han recordat el Karma com un dels pocs locals del centre on encara es podia escoltar rock sense filtres comercials. Alguns usuaris han lamentat la desaparició d'un espai que consideraven part de la memòria sentimental de la ciutat, mentre que altres han destacat el seu paper com a lloc de trobada intergeneracional, on coincidien estudiants, músics i noctàmbuls de diverses èpoques. Professionals de l'oci nocturn han subratllat que el tancament simbolitza el final d'una etapa de la Plaça Reial com a epicentre de la nit alternativa barcelonina.