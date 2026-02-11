Una coneguda cadena de perfumeries tanca i deixa més de cent treballadors sense feina a Catalunya

La cadena de perfumeries San Remo, un establiment comercial amb una gran presència i història a Catalunya, ha anunciat el tancament definitiu de totes les seves botigues al país. Segons va avançar el sindicat Comissions Obreres (CCOO), dimecres passat va ser el primer dia que cap de les 25 botigues que hi ha repartides al territori ja no van obrir les portes. El motiu ha estat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que ha obligat a tancar tots els establiments i a deixar 115 treballadors sense feina.
El mateix 4 de febrer, l'empresa va ordenar el tancament immediat de les 25 botigues de la cadena –que es trobaven a Barcelona (23), Sabadell (1) i Girona (1)– sense previ avís al comitè d'empresa. Segons informa l'Ara, els treballadors van rebre la notícia per "sorpresa" i estan a l'espera de rebre novetats sobre la seva situació laboral des de llavors.
Més de cinquanta anys d'història
San Remo és una cadena de perfumeries que va néixer a Barcelona l'any 1963 i que fa tres anys va ser comprada per la societat madrilenya Nutritienda Healthcare & Beauty. Durant anys, ha arrossegat pèrdues econòmiques i, segons els últims comptes disponibles corresponents, l'any 2024 va tancar amb un resultat negatiu de 878.000 euros, fet que ha acabat impactant directament en la viabilitat de l’empresa. De fet, el passat abril ja es va aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que va comportar el tancament de sis botigues més –quatre a Barcelona i dues a Sabadell– i també l'acomiadament de trenta treballadors.
Segons asseguren fonts sindicals a l'Ara, tot apunta que la marca podria desaparèixer completament. Tot i que, de moment, encara es pot comprar a través de la pàgina web de la perfumeria, aviat també deixarà de ser possible.