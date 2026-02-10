Els professors també van a la vaga: què demanen i com afecta les famílies

Després de la desconvocatòria de la vaga dels maquinistes de Rodalies, pocs dies després d'una nova tractorada pagesa i amb els crits dels metges encara de fons, aquest dimecres són els professors, el personal laboral de les escoles i el de lleure els qui es tornen a mobilitzar a tot Catalunya amb una aturada a tots els centres públics i concertats. Forma part d'un cicle de vagues i manifestacions que va tenir el primer acte el 24 de gener amb una concentració a Barcelona i que, davant la manca d'avenços, ha escalat fins a una vaga aquest dimecres i la convocatòria d'una setmana sencera d'aturades des del 16 fins al 20 de març.
"Deixar d'estar a la cua de l'Estat": què demanen els professors?
La principal exigència dels sindicats convocants -USTEC-STEs (IAC), Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT- és un augment salarial de 473 euros per a tot el personal laboral a través del complement específic que depèn exclusivament de la Generalitat. D'aquesta manera, argumenten, es compensaria la pèrdua de més d'un 20% del poder adquisitiu que han patit els darrers anys i permetria que deixessin d'estar "a la cua dels sous de tot l'Estat". "L'augment salarial és una línia vermella", defensen, alhora que denuncien que el Govern va convocar i desconvocar la darrera reunió de negociació de dimecres passat i no els ha posat cap proposta sobre la taula.
D'altra banda, els professionals docents demanen la reducció de les ràtios d'alumnes a les aules, més recursos per a l'escola inclusiva, la reducció de la burocràcia i plantilles estables que "garanteixin la democràcia als centres". Amb tot, la portaveu de CCOO, Esther Vila, ha recordat que la seva previsió era tancar les negociacions el 19 de febrer i, davant l'incompliment, "cal sortir tant sí com no al carrer". Des de la CGT, Isarn Pardes ha afirmat que el fet que la consellera estigui de baixa no ha d'influir en la negociació: “Ens sentim maltractats i menyspreats, només ens queda organitzar-nos”, ha reblat.
Quines mobilitzacions hi ha convocades?
La vaga ha de servir també per dur a terme diverses manifestacions repartides per tot Catalunya. La principal és a Barcelona i surt de Jardinets de Gràcia a les 12.30 hores, amb un recorregut que va fins al Departament d'Educació per fer la lectura del manifest. Fora de la capital catalana, hi ha una mobilització a Girona (a les 12 hores, al Pont del Dimoni), a Lleida (a les 18 hores, a la plaça Ricard Vinyes), a Tarragona (a les 11.30 hores, a la plaça Imperial Tarraco) i a Tortosa (a les 12.30 hores, a la plaça Barcelona).
El conflicte amb els serveis mínims: "No respecten el dret a vaga"
Els sindicats i Educació tampoc han arribat a un acord per establir els serveis mínims durant l'aturada. El Departament volia que fossin del 50% a tots els centres, però els representants dels treballadors denunciaven que això anava en contra del dret a vaga i servia per desarticular-la. Per això, finalment ha estat Educació qui ha establert els paràmetres de manera unilateral.
Finalment, ho ha fet escoltant els sindicats i ha determinat que han de treballar una persona de l'equip directiu de cada centre, així com un docent cada tres aules de les llars d'infants, a l'ensenyament infantil, a la primària i a la secundària, mentre que als centres d'educació especial, els serveis mínims sí que són del 50%. Tanmateix, al menjador, a la cuina, als serveis d'acollida i a les extraescolars, també treballarà el 50% del personal.