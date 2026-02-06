Els pagesos protesten a Barcelona dos anys després de les tractorades que van tallar el país

Pagesos d'arreu de Catalunya han entrat Barcelona per celebrar que fa dos anys van tallar el país i per protestar pels incompliments en relació amb l'acord del Mercosur. Revolta Pagesa ha organitzat nou columnes de tractors que venen des del Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Móra d'Ebre, Tarragona i Molins de Rei fins a la capital per concentrar-se davant la Conselleria d'Agricultura, a la Gran Via entre rambla de Catalunya i el carrer Balmes. L'objectiu de la mobilització és fer comprendre quin "factor clau" suposa la pagesia i la ramaderia i preveu també actualitzar sobre com estan les negociacions amb el Govern. "El Govern ha de complir amb els seus compromisos", avisen.
Els més matiners han estat els de Girona, que cap a les 7 hores han plantat una vintena de tractors acompanyats de diversos cotxes, que han agafat carreteres secundàries i que s'han trobat amb la columna d'Osona, del Bages i la del Vallès a la C-17 a Granollers. A Tarragona, una quarantena de pagesos en cotxes han sortit cap a les 8 hores i, al Bages, cap a les 9 hores. Tots els pagesos es concentraran aquest divendres al migdia al Departament d'Agricultura.
El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha apuntat que no volen tallar les carreteres catalanes per "solidaritat" amb els problemes de mobilitat a causa de la crisi a Rodalies. En aquest sentit, asseguren que evitaran "molestar més del compte", i garanteixen que els cotxes podran accedir a la capital catalana.
Ordeig garanteix “resultats”, però avisa que “cal anar a l'una”
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha garantit als pagesos que hi haurà “resultats”, però ha avisat que “cal anar a l'una” i que tot no canviarà “en tres dies”. “Ni tot depèn de la Generalitat ni ens en sortirem si tothom va a la seva", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Ordeig ha afegit que, a Brussel·les, cal anar “amb propostes concretes sota el braç” i ha advertit que no s’hi val “quedar-se amb el que és bo d’Europa i dir que és una merda la resta”. El conseller s'ha compromès a reunir-se aquest divendres amb els pagesos.