Caixa d'Enginyers guanya 26,5 milions i assoleix uns nous resultats "històrics"

Caixa d'Enginyers va tancar el 2025 amb uns beneficis de 26,5 milions d'euros, un 11% més que l'any anterior, i encadena uns nous resultats "històrics". El volum de negoci va enfilar-se fins als 9.269 milions, un 8% anual més; el marge d'interessos va baixar un 2,8% en un context de tipus a la baixa, fins als 74,1 milions d'euros. Per contra, el marge brut va caure un 0,66%, fins als 122,4 milions d'euros, segons els resultats que ha publicat aquest dimarts el grup cooperatiu. L'exercici va tancar amb 220.080 socis, un 1,7% més. El director general de Caixa d'Enginyers, Juanjo Llopis, ja ha anticipat aquest dimarts que pujaran els tipus d'interès si la guerra a l'Iran continua allargant-se: "Si s'allarga ja no setmanes, sinó mesos, es poden incrementar els tipus, la inflació... i això pot afectar l'economia", ha avisat Llopis.\r\n