Niubó es planta: «El moment de la negociació s'ha acabat»

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que "el moment de la negociació s'ha acabat" i ha defensat tirar endavant el preacord signat la setmana passada amb CCOO, UGT, Professors de Secundària i USTEC, sindicat que posteriorment se'n va desmarcar. En una entrevista a RAC1, ha afirmat que el pacte ofereix "un marc suficient i realista" per continuar reforçant el sistema educatiu català.
Niubó ha insistit que l'acord inclou mesures per millorar la inclusió, reduir la burocràcia, abordar la disminució de ràtios i reforçar la qualitat de l'atenció educativa, alhora que també ha destacat les millores salarials previstes per reconèixer l'esforç dels docents després d'anys marcats per les retallades i els canvis curriculars. A més, ha remarcat que el marc econòmic de la negociació ha passat dels 2.000 als 2.700 milions d'euros, una xifra que considera suficient per avançar en les reformes plantejades.
Malgrat donar per tancada la fase negociadora, Niubó ha assegurat que el Govern manté la voluntat d'escoltar els representants dels treballadors i, en aquest sentit, ha recordat que aquest divendres arrenca una ronda de contactes amb les organitzacions sindicals per analitzar la situació i abordar el desplegament de les mesures acordades. També ha recordat que els pressupostos de la Generalitat preveuen un increment del 25% dels recursos destinats a Educació, gairebé el doble dels que hi havia fa dotze anys.
Sorpresa pel rebuig d'USTEC
Niubó ha expressat la seva sorpresa per la decisió d'USTEC de no participar en la reunió prevista amb el Departament coincidint amb la jornada de vaga, però ha reiterat que continua disposada a reunir-se amb els representants del sindicat quan ho considerin oportú: "No tinc cap inconvenient a reunir-me amb ells quan convingui", ha afirmat. Per la seva banda, USTEC defensa que la trobada és incompatible amb la convocatòria de vaga i demana ajornar-la fins a la setmana vinent.
Tot i les complicacions en la negociació, Niubó ha estat contundent i descarta dimitir: "No és la solució que necessita el sistema educatiu", ha afirmat. La consellera ha defensat que va assumir el càrrec sent conscient de les dificultats que travessa l'ensenyament català i ha insistit que el seu objectiu és "treballar per millorar-lo, reforçar-lo i avançar cap a un model que combini inclusió, equitat i excel·lència".
La "Papavaga"
Niubó també s'ha referit a la possibilitat que les mobilitzacions docents coincideixin amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya la setmana vinent i, tot i respectar el dret de vaga, ha apel·lat a la "responsabilitat i reflexió" dels convocants. La consellera defensa que l'objectiu de les protestes ha de ser "millorar el sistema educatiu i el reconeixement dels docents" i "en cap cas bloquejar la visita del papa o altres qüestions", a més d'insistir que el debat s'ha de mantenir centrat en les reivindicacions educatives i en la millora del servei públic.