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Interior incorpora un vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions dels ciutadans en casos d’emergències

Societat

  • El nou vehicle del Govern per reforçar la connectivitat en situacions d'emergència -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 12:12
Actualitzat el 05 d’agost de 2026 a les 12:16

El Departament d’Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d’emergències. Es tracta d’una unitat mòbil, amb una antena desplegable, que dona “cobertura provisional bàsica”, ha afirmat el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tost, en casos d’incendis, ventades, inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda l’abril del 2025.

El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. Tost ha precisat que té una autonomia, com a mínim, de 48 hores i el seu radi d’actuació és d’entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara, és el primer vehicle i que ja pot “començar a funcionar” si cal.

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