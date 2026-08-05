La recepta de Junqueras per superar la crisi educativa: experts, 12 anys i pressupost garantit

Un grup d'experts que tingui almenys dotze anys per treballar amb un pressupost garantit més enllà de les circumstàncies polítiques: aquesta és la proposta que ha fet Oriol Junqueras per superar la crisi educativa en ple conflicte sense precedents entre el Govern i els sindicats. En una entrevista a Europa Press, el president d'ERC ha plantejat un gran acord entre tots els partits polítics de "tradició democràtica, els agents socials, els equips directius dels centres, els sindicats i la comunitat educativa que permeti superar la situació de bloqueig actual. "És la manera que no sigui necessari estar canviant sempre els equips d'Educació i que cada cinc anys no hi hagi tres consellers diferents", ha dit.
El plantejament del dirigent republicà és crear un model de "governança compartida, estable i de llarga durada". Això passaria per la creació d'un equip de persones de "solvència contrastada" i que generin consens entre tots els actors interpel·lats per tal que comandin en Departament en un termini prou llarg -que Junqueras situa en dotze anys- per garantir "l'estabilitat i la tranquil·litat" i la consecució dels objectius. Per evitar que la proposta quedi afectada pel context polític, Junqueras també posa sobre la taula que hi hagi un pla de treball consensuat i un pressupost adequat garantit durant els anys de mandat.
El calendari que situa Junqueras és que el gran acord es pogués implementar abans que acabi l'actual legislatura. Per aconseguir-ho demana escoltar tots els actors implicats i això passa per "generar una confiança mínima" entre la comunitat educativa, les assemblees de docents, les famílies, les direccions dels centres, els sindicats i la resta d'agents socials. El líder republicà ha apuntat que la proposta neix del convenciment que cal que l'educació "s'allunyi de batalles partidistes de curta volada" i considera que això passa per un model basat en un equip independent i professional.
Els detalls de la proposta de Junqueras
Pel que fa al pressupost garantit, Junqueras recorda que hi ha dues vies. La primera i la preferible per qualsevol govern és que cada any es puguin aprovar uns nous comptes que arribin a les xifres pactades en Educació. Ara bé, la segona via són les ampliacions de crèdit a les quals ja s'ha recorregut quan un executiu no ha pogut tirar endavant els comptes, cosa que ha passat amb Illa en els dos primers any de mandat. Sobre la configuració de l'equip d'experts, fonts d'ERC concreten que podria haver-hi experts independents però també representants de partits polítics que tinguin cert bagatge en educació, com podrien ser exconsellers del ram.
Els republicans expliquen a aquest diari que caldrà debatre si aquest grup d'experts només fa tasques d'assessorament o té un rol més determinant en les decisions del Departament. En tot cas, l'objectiu és que tinguin temps suficient per impulsar canvis estructurals i que no depenguin dels "canvis constants" en les cares visibles al capdavant de la conselleria. "Han de ser sis o set persones que en sàpiguen molt, que tinguin temps i que tinguin un pressupost preestablert", apunta una font consultada. La interpel·lació de Junqueras inclou la mateixa ERC, el PSC, Junts, els Comuns i la CUP i en deixa fora el PP, Vox i Aliança Catalana. Però encara no hi ha hagut converses amb la resta de partits.
L'àmbit educatiu no és l'únic gran acord d'aquesta tipologia que planteja ERC. El dirigent republicà ha considerat que, si aquesta proposta tira endavant i aconsegueix el suport de la majoria dels partits polítics, serà possible posar-la en marxa en altres àmbits estratègics del país com poden ser l'habitatge, el transport públic -per millorar-ne el manteniment i construir més quilòmetres de tren, per exemple-, les infraestructures, l'energia -amb l'aposta per les renovables- o un pacte de rendes. "L'objectiu és superar el model que ens aboca al fracàs i estar a l'alçada dels grans reptes de la societat", apunten fonts d'ERC.