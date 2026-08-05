Una ministra de Sumar s'afegeix a Yolanda Díaz i tampoc repetirà a les eleccions

Nova baixa d'una cara visible de Sumar: Sira Rego, ministra de Juventut i Infància, ha anunciat que no anirà a les llistes de les pròximes eleccions espanyoles. En una entrevista a Europa Press, Rego ha considerat que després d'haver-se posat a primera línia política és "molt saludable" fer un pas al costat, seguint els pasos de la ministra de Treball, Yolanda Díaz. D'aquesta manera, la ministra tancarà un cicle polític que va començar el 2023 després que fos escollida per Esquerra Unida, partit al qual milita, per ser la seva ministra al govern estatal. Sobre el nou cicle electoral, Rego ha considerat que els partits a l'esquerra del PSOE han de conformar un "front ampli" basat en un "programa de mínims" que pivoti sobre la defensa dels serveis públics, el feminisme, l'ecologisme i la defensa dels drets de la infància.\r\n\r\n \r\n