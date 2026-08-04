El govern espanyol transfereix a Ceuta 25 milions d'euros per garantir l'atenció dels menors migrants

La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència “extraordinària” de 25 milions d’euros a Ceuta per garantir l’atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. “És una bona prova del compromís i que el govern està acompanyant Ceuta, posant un èmfasi especial en els més vulnerables”, ha remarcat Saiz en declaracions a la premsa des de Madrid. D’altra banda, la ministra ha apel·lat a la “responsabilitat” del “conjunt de comunitats autònomes, també les del PP”, per acollir i atendre els menors arribats els darrers dies, més de 700, segons el govern ceutí.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va avisar aquest dilluns que la ciutat autònoma no pot fer-se càrrec dels més de 750 migrants menors d’edat arribats els darrers dies a través de la frontera. “Abans que comencessin les arribades per mar, ja teníem al voltant de 180 menors, quan la capacitat ordinària de Ceuta, segons la llei, és de només 29. Quan va acabar la primera crisi d’arribades per mar, abans de l’allau, ens vam trobar amb 750”, va avisar.
Tal com ha destacat el Ministeri d’Infància en un missatge a X, s’ha habilitat dos centres educatius de Ceuta com a espais d’atenció per als menors migrants no acompanyats que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma, especialment les nenes. “L’objectiu és garantir els drets dels menors migrants no acompanyats, activant tots els mecanismes disponibles per assegurar una acollida digna i alertant totes les administracions de la necessitat de situar l’interès superior de la infància al centre de totes les actuacions”, han indicat.
El govern espanyol ha recordat aquesta setmana que la llei d’estrangeria, reformada fa un any, preveu, entre altres mesures, l’acollida “vinculant i solidària” per part de totes les comunitats autònomes d'una part dels menors migrants que han arribat els darrers dies a Ceuta. “Cal recordar que, des de l’agost del 2025, Ceuta es troba en situació de contingència migratòria extraordinària”, van explicar dilluns fonts de l’executiu a l’ACN.