Von der Leyen defensa «enfortir» les fronteres en els punts crítics després de la crisi de Ceuta

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat "enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari", després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. En una carta enviada al president espanyol, Pedro Sánchez, Von der Leyen ha recalcat que la Unió Europea ha acordat que no acceptarà entrades il·legals de migrants, ni "tampoc pot acceptar qualsevol intent de fer servir la migració il·legal com a mitjà per pressionar un estat membre". En la missiva, també agraeix a Espanya i el Marroc per haver gestionat de manera "eficient" i "eficaç" la crisi, i per haver evitat "amb èxit" el "moviment il·legal cap a l'Espanya peninsular i Europa".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa UE reunirà dimarts d'urgència els ministres d'Interior per abordar la crisi migratòria de Ceuta Pau Espí Solé\r\n\r\n\r\n \r\n