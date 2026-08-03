El camí cap a la simplificació de 210 tràmits: cinc gestions que ja són més senzilles

El procés de reforma de l'administració per fer-la més accessible comença a donar els primers resultats. El Govern, que ha d'entomar les queixes de col·lectius com mestres o pagesos per la càrrega burocràtica, ja ha completat la millora de 170 tràmits, que ara ja són més fàcils i ràpids de fer, i pretén sumar-ne quaranta més per arribar fins als 210 al final de la legislatura. El conjunt de tràmits s’ha abordat a través del programa CaTgirem de redisseny de serveis digitals i les actuacions impulsades han incorporat nous formularis digitals, automatitzacions, reducció de dades sol·licitades, interoperabilitat entre administracions i eines d'intel·ligència artificial.
El resultat d’aquest primer període de treball és un conjunt de més de 350 mesures de millora aplicades a 170 tràmits. Part de les millores ja s’han implementat, i la resta s’aniran posant en productiu pròximament. El projecte compta amb una inversió global d'11,3 milions d’euros. "Un dels objectius de la reforma de l'administració és fer-li la vida més senzilla a la gent en una mena de lluita contra la burocràcia", apunta el conseller de Presidència, Albert Dalmau. El Govern estima que els ciutadans s'han estalviat sis milions d'hores en fer tràmits i que s'han demanat 80 milions menys de dades i documents respecte abans de la reforma. Aquests són cinc tràmits que ja són més fàcils i ràpids de fer.
Fer-se parella de fet
Fins ara, les parelles de fet s'inscrivien al registre amb la presentació de dos formularis, un de cadascun dels seus membres. A partir del desembre, però, n’hi haurà prou amb un sol formulari. Un dels dos membres de la parella l’enviarà i, automàticament, l’altre membre rebrà un enllaç a través de la seva carpeta ciutadana en línia perquè el signi. Aquesta simplificació evita càrregues administratives i redueix errors en la tramitació, unes incidències que van ser de 1.740 l'any passat. El 2025 es van inscriure al registre un total de 25.092 parelles i es van rebre el doble de formularis. A partir d'ara, però, només caldrà un formulari per la cada parella.
Consentiment sanitari digitalitzat
Anteriorment, les persones que havien de ser operades havien de passar dies abans per l’hospital per ser informades i signar el consentiment. Amb la digitalització del tràmit, que es pot signar a través de La Meva Salut, més de 6.000 persones s’han estalviat visites presencials als hospitals, i s’ha posat a disposició dels pacients 300.000 consentiments publicats a l’aplicació. Aquesta mesura s’està implantant gradualment a tots els centres del sistema sanitari, tot i que no es renuncia a la visita presencial, que en molts casos pot ser oportuna i necessària.
Cobertura de vacants en educació
En l’àmbit educatiu, s’ha creat l'aplicació La Meva Borsa de docents que permet agilitzar les substitucions, amb la possibilitat d’acceptar o rebutjar places en temps real -amb trenta minuts de marge- des del mòbil. Segons el Govern, s'ha reduït un procés de substitució que abans s'allargava una setmana i que ara permet la incorporació del docent l'endemà d'acceptar la plaça. Unes 4.000 persones s'han descarregat l'aplicació -encara lluny de la xifra total de docents a la borsa- i el 20% han aconseguit plaça. Aquesta aplicació ha accelerat la cobertura de baixes, ha reduït la durada de les vacants i la càrrega burocràtica dels centres, i ha facilitat la resposta a llocs de difícil cobertura, segons l'executiu.
Facilitar l'accés a l'acreditació del català
La creació del nivell A1 de català, destinat a facilitar que les persones nouvingudes puguin acreditar el coneixement de la llengua, ha motivat la necessitat d'un formulari d'inscripció simplificat, clar i multilingüe. Paral·lelament, s'ha completat un procés que permet obtenir i conservar els certificats oficials de català de manera electrònica. Es publiquen a l'Àrea Privada Ciutadana i ja se n’han descarregat més de 8.000, de manera que s'han evitat esperes i desplaçaments. A més, s'han creat nous mecanismes que permetran a les administracions consultar i verificar electrònicament les acreditacions de català sense demanar-les al ciutadà.
Millor localització de les rompudes forestals
Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització per transformar terrenys forestals per destinar-los a altres usos, sobretot agrícoles. Anteriorment, la presentació de les sol·licituds generava dificultats per identificar la ubicació de l’actuació i comportava errades dels sol·licitants. Amb la simplificació, s’incorporen eines visuals i mapes -a partir del setembre– per facilitar la localització de les zones, reduint errors en la presentació de sol·licituds. Gràcies a les millores en el formulari, s'han reduït a la meitat els errors i, per tant, els requeriments, i la majoria d'expedients baixaran de 5,5 a 2,5 mesos de tramitació.
Altres tràmits que milloren
El Govern també ha detallat altres casos de millores en els tràmits. Les autoritzacions per fer activitats a la platja o en l'espai marítim s'han simplificat. Les autoritzacions per fer actuacions en carreteres, com obrir un restaurant o posar una benzinera, es presenten de manera més senzilla i amb un llenguatge menys burocràtic. S'ha introduït la intel·ligència artificial en l'alta de productors de residus per estalviar temps als sol·licitants. Informar sobre el control d'espècies que causen danys a cultius es podrà fer amb més facilitats per oferir la ubicació. I els registres de maquinària agrícola es podrà fer amb menys formularis i llistes.
Substitució de 1.800 PDF a formularis web
Una de les claus de la reforma és que s'han substituït els formularis en PDF per la versió directament adaptada a la web. Això permet fer els procediments més intuïtius i adaptats a qualsevol dispositiu: no cal descarregar fitxers, instal·lar programes o emplenar manualment el document i després tornar-lo a adjuntar.
Els formularis web incorporen validacions automàtiques, ajudes durant l’emplenament i un ús més senzill. Aquest procés s'ha fet en 1.800 documents, el 90% del total. També hi ha 600 formularis i comunicacions que compten amb un vocabulari més clar i s'han incorporat 39 sistemes d'intel·ligència artificial.
En paral·lel, la Generalitat ha impulsat que documents com el padró, la vida laboral, el registre del CatSalut o el registre civil es puguin compartir entre administracions perquè la ciutadania no hagi d'aportar-los a cada tràmit.