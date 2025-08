Setge a la burocràcia: el Govern agilitza vuit dels tràmits estrella de l'administració

Mentre el grup d'experts que lidera Carles Ramió continua treballant per presentar l'informe amb les propostes de cara a la tardor, el Govern va fent passos en la reforma de l'administració. Un dels més importants és la reducció de la burocràcia, és a dir, l'agilització dels tràmits que fa la Generalitat per fer-los més accessibles, reduir terminis i millorar l'atenció a la ciutadania. El Departament de la Presidència, pilotat pel conseller Albert Dalmau, n'ha identificat més de 170 sobre els quals s'està actuant. D'aquests, n'hi ha deu que es podrien considerar tràmits "estrella", perquè concentren una càrrega de feina important, amb 657.000 peticions l'any. Dels deu, el Govern ja ha avançat en la millora de vuit, com ara l'accés a pensions per invalidesa, les ajudes a la compra de cotxes elèctrics, el reconeixement de família nombrosa, la dependència.

La reforma del sector públic és una de les prioritats de l'executiu de Salvador Illa, i un dels punts és eliminar aquesta burocràcia excessiva, com ha detallat el conseller Dalmau, per fer "la vida més fàcil" als ciutadans i no dedicar tant temps a processos i tramitacions. "Volem reduir de forma dràstica la càrrega administrativa i de temps que hi dediquem", ha indicat. Un exemple és el pla Moves III, per a la compra d'un vehicle elèctric, en què el Govern s'ha compromès a tenir totes les sol·licituds resoltes a l'octubre i reduir de més d'un any fins als sis mesos el termini de pagament d'aquestes ajudes. O també les ajudes a la dependència, amb tramitacions de quasi un any, que es volen reduir en 90 dies. "És una mena de guerra contra la burocràcia i la pèrdua de temps", ha resumit Dalmau.

La Generalitat gestiona avui dia 2.371 tràmits, la majoria dels quals digitals. El Departament de Presidència, que és qui coordina una reforma que afecta totes les conselleries, té l'objectiu no només de digitalitzar aquests procediments, sinó també que siguin "més fàcils i més amables", que siguin serveis de més qualitat per als ciutadans. En això posa el focus el programa Catgirem, que el juny de 2026 hauria d'haver abordat el redisseny d'aquests 170 tràmits en què l'executiu ha vist que hi ha marge de millora. Aquest any, ja s'ha començat el redisseny de 31 d'aquests tràmits prioritaris per a ciutadans, empreses o per al sector de l'agricultura i la pagesia, important també arran de les queixes dels pagesos per l'excés de burocràcia. "Hem d'aconseguir que les coses puguin estar fetes amb rigor i rapidesa", ha dit Dalmau.

Mentre s'avança cap a l'objectiu, el Govern ha anunciat ja les millores en vuit dels tràmits especialment rellevants, perquè són qüestions que afecten la ciutadania. El redisseny, segons fonts governamentals, ja es troba en fase avançada, en la línia de reduir terminis de resolució i millorar els procediments. "Hi ha un clam en el conjunt de la ciutadania que diu que no és sostenible dedicar més temps a omplir papers que no pas a fer la feina", ha afirmat Dalmau. El missatge de l'executiu és que s'està treballant per aconseguir "reduir l'estoc" de tramitacions que no s'han enllestides. "Posem els mitjans per fer un salt d'escala i poder resoldre tràmits de manera més ràpida", ha indicat el conseller. No es renuncia a fer decrets òmnibus per accelerar aquestes totes aquestes mesures.

Resoldre-ho tot més ràpid

Un dels tràmits en què s'ha posat el focus és en les ajudes per comprar cotxes elèctrics i les ajudes a renovables d'autoconsum. En aquest sentit, s'han contractat 82 treballadors de reforç intensiu per resoldre les desenes de milers de sol·licituds acumulades, s'han automatitzat mecanismes i es millorarà la transparència i la informació sobre l'estat de les peticions. L'objectiu és reduir el termini de pagament de la mitjana d'1,1 anys actual fins als sis mesos. I pel que fa al termini per resoldre l'atorgament de sol·licituds, si fins ara es tardava més d'any i mig, es vol reduir també per fer-ho en uns pocs mesos. La nova línia d'ajudes ja inclourà aquestes millores.

És especialment preocupant el temps de tramitació del reconeixement de la dependència, un altre dels tràmits que s'ha situat en el focus. Ara, es tarda de mitjana 326 dies a fer la tramitació i l'objectiu és reduir en 90 dies aquest termini. Per això s'ha implementat mesures per reduir la burocràcia -des del novembre de 2024 no cal presentar l'informe mèdic del sistema sanitari-, s'ha activat un primer reforç de 18 treballadors o es preveu desplegar una nova eina de gestió, el V-Social, per facilitar la tramitació. És similar la situació de les persones amb discapacitat: el reconeixement triga ara quasi un any i s'han pres mesures per reduir-ho en 120 dies amb formularis automatitzats i més treballadors.

També en l'homologació i convalidació d'estudis estrangers s'han pres mesures per reduir progressivament el temps mitjà de resolució, que ara és d'un any i es vol passar als sis mesos, o fins als tres si no cal documentació addicional. S'han contractat 20 nous professionals per resoldre expedients pendents i s'ha activat la credencial electrònica per evitar visites presencials. Alhora, el procediment s'ha integrat al tramitador corporatiu, el formulari és més senzill, s'ha millorat la comunicació i es garanteix la possibilitat de fer seguiment de l'estat de la tramitació.

Automatitzacions i evitar pagaments indeguts

Una de les maneres de reduir burocràcies i agilitzar tràmits és amb l'automatització de processos. Una de les gestions en què també s'ha actuat és la de les pensions de jubilació o invalidesa, en què s'ha implementat la integració al sistema T-Social per reduir temps i papers. En aquest sentit, la pensió de jubilació ja es resol en un termini de 44 dies i es treballa perquè la pensió d'invalidesa també arribi a aquest nivell, però ara es manté en els 108 dies. Alhora, també s'ha aplicat un sistema d'avisos de defuncions, per tal de reduir el nombre i l'import dels expedients de pagaments indeguts i que la Generalitat no pagui pensions que ja no corresponen.

Un altre dels tràmits que s'han redissenyat és el de la renda garantida de ciutadania. S'han incorporat ja 60 professionals i està previst arribar al centenar abans d'acabar l'any, i també s'han introduït millores en la comunicació cap a la ciutadania. Així, segons ha detallat el Govern, s'ha reduït el 20% dels tràmits pendents de gestió en expedients vigents, les millores han de permetre rebaixar el temps de resolució de les noves sol·licituds perquè no superi els 70 dies (ara en són 76). Alhora, també s'introdueixen automatitzacions per resoldre aquest mateix juliol els tràmits pendents de modificació sol·licitats entre 2021 i 2023 (el temps mitjà és de més de 200 dies) i també s'inclouen millores per detectar pagaments indeguts en un termini raonable de temps que no superi els 45 dies.

Millorar la comunicació

A banda de reduir terminis, automatitzar processos i eliminar paperassa, altres millores passen per l'atenció a la ciutadania. En el cas de l'acreditació de família monoparental o nombrosa, els terminis de resolució són raonables (de 20 i 30 dies, respectivament) i per això les mesures adoptades se centren en una comunicació més clara, requerir menys documentació i fer que les dades tinguin més interoperabilitat entre els departaments i els organismes. Amb això, s'aconsegueixen reduir les consultes. Alhora, també es pot generar el certificat en línia des de l'àrea privada de la web de la Generalitat, en previsió d'una disminució de les atencions presencials.

Pel que fa a les ajudes a la mobilitat dels estudiants (com ara l'Erasmus), en vuitè dels tràmits en què les millores estan avances, s'han detectat problemes amb la informació, que no era prou clara, i també un problema de temps en la resolució de les sol·licituds, amb una mitjana de 213 dies. En aquest cas, les mesures es començaran a aplicar al setembre, amb el nou curs acadèmic. S'habilitarà un nou punt d'informació únic i més facilitats a l'hora de fer les peticions i resoldre dubtes. L'objectiu es reduir en dos mesos el temps de resolució, però també rebre menys consultes per tenir informació (l'any 2024 n'hi va haver 3.000).