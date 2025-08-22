Junqueras i Otegi es reuniran a Sant Sebastià per analitzar la situació política

Cimera entre l'esquerra catalana i basca. Els líders d’ERC, Oriol Junqueras, i EH Bildu, Arnaldo Otegi, es reuniran dilluns que ve a Sant Sebastià (Guipúscoa) per analitzar la situació política espanyola, segons han confirmat fonts de la formació. Junqueras anirà acompanyat de la presidenta del grup d’ERC, Elisenda Alamany, i el secretari general adjunt, Oriol López.
Així doncs, en la trobada hi participaran delegacions d’ambdós partits encapçalades pels seus respectius líders. No està previst que Junqueras ni Otegi compareguin després de la trobada, tot i que les dues formacions donaran els detalls de la reunió en un comunicat conjunt.
Cal recordar que la reunió es produeix en un context complicat a Madrid. Tant els republicans com l'abertzale han estat socis de l'executiu de Pedro Sánchez, però la confiança ha minvat en els últims mesos pels casos de corrupció que envolten el PSOE. Així doncs, l'estabilitat de la legislatura espanyola és un dels temes de rellevància tenint en compte que depèn, en gran part, de les dues formacions.
En paral·lel, la cimera també es produeix mentre els partits a l'esquerra del PSOE busquen com sobreviure. Gabriel Rufián, representant republicà a Madrid, va posar sobre la taula una hipotètica candidatura d'esquerres perifèriques en què, com a mínim, hi hauria ERC, Bildu i el BNG. Ara bé, des de la direcció republicana ja s'ha dit públicament que no estan interessats en una fórmula que només encabeixen en l'escenari europeu.