La Cavalcada de Reis és un dels moments més especials de les festes de Nadal per la mainada i pels que no són tan petits. L'emoció de veure Melcior, Gaspar i Baltasar, els patges, les majestuoses carrosses, tot acompanyat de música i de dolços, fa que es converteixi en un acte de nervis i il·lusió.
Enguany tot comença amb l'arribada dels Reis d'Orient a les 16:30 hores a la plaça del Portal de la Pau. Allà els rebrà l'alcalde Jaume Collboni i els entregarà la clau màgica que obrirà totes les portes de la ciutat perquè els Reis puguin entrar i deixar tots els regals -i el carbó-.
A les 18 hores s'iniciarà la Cavalcada amb el mateix recorregut d'altres anys: de des de l’avinguda del Marquès de l’Argentera i el passeig de Colom, cap a l’avinguda del Paral·lel i la ronda de Sant Pau. Després de passar pel Mercat de Sant Antoni, la Cavalcada s’adreça al carrer de Sepúlveda cap a la plaça d’Espanya.
Les novetats
La principal novetat serà un seguici dedicat al Tour amb noves disciplines de circ i acrobàcies amb bicicleta. El rei Baltasar estrenarà una gran carrossa de doble plataforma inspirada en la música africana i també serà nova la carrossa de les joguines, amb un trenet inspirat en les joguines clàssiques. Cal una hora per veure tota la cavalcada, amb 1.300 artistes en 1,2 km. El pressupost és d’un milió d’euros, com l’any passat, i es repartiran 7 tones de caramels sense gluten.
Els horaris previstos són els següents:
- 18h: Sortida des del parc de la Ciutadella.
- 18:35h: Pg. Colom amb Via Laietana.
- 18:55h: Monument a Colom.
- 19:10h: Portal de Santa Madrona.
- 19:30h: Av. Paral·lel amb rda. Sant Pau.
- 19:45h: Mercat de Sant Antoni.
- 20:10h: Sepúlveda amb Comte Borrell.
- 20:30h: Sepúlveda amb Entença.
- 20:50h: Av. Reina Maria Cristina.
- 21:10h: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia.
Recomanacions per la Cavalcada
Des de l'Ajuntament de Barcelona aconsellen als assistents que es mantinguin informats a través els canals oficials per conèixer amb precisió la informació sobre l'esdeveniment i els recorreguts i consultar les condicions meteorològiques. Per altra banda, també recomana calçar-se amb sabates que protegeixin bé els peus per evitar possibles lesions, ja que una de les més habituals és la trepitjada de les carrosses. Així mateix, alerten de la perillositat d'enfilar-se a contenidors, semàfors, senyals i fan una crida a tenir sentit comú i a no situar els infants en llocs on puguin prendre mal.
Mapa en directe
En cas de voler conèixer en detall on es troben els Reis un cop comenci la Cavalcada, l'Ajuntament de Barcelona ha creat un mapa on apareixerà el recorregut i la posició en directe de les carrosses, com també els punts destinats a persones minusvàlides.