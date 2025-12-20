Arriben les festes de Nadal i, en conseqüència, arriba també el debat sobre quin és el millor Tortell de Reis d'aquest 2025. L'associació Panàtics, a les vigílies de Nadal, ha atorgat dos reconeixements al concurs al Millor Tortell de Reis de Catalunya. Els establiments premiats han estat un forn d’Aiguafreda i una pastisseria de Barcelona en la sisena edició d'aquests guardons, que es van donar en un acte a l’Estació del Nord de Barcelona.
En la categoria de millor tortell clàssic, el reconeixement ha estat per a Can Girabent, un forn artesà amb establiments a Aiguafreda, Centelles, Hostalets de Balenyà i Figaró. Amb més de quatre dècades d’història, el projecte va néixer als anys vuitanta de la mà de l’avi Fèlix i ha passat de generació en generació mantenint intactes els valors familiars i l’aposta per l’artesania.
Can Girabent s'ha convertit en un referent a la comarca per l’ús d’ingredients locals i de proximitat, els processos de fermentació lenta i el respecte per les tècniques tradicionals. El tortell premiat està elaborat amb massa mare i una fermentació llarga, i presenta un brioix clàssic farcit exclusivament de massapà i fruita confitada tradicional. Des del forn expliquen que el tortell de Reis és “el resultat de dies de treball, proves i ajustos”, i que el guardó suposa un reconeixement a l’ofici, al temps i a la passió per la feina.
En la categoria creativa, el premi ha estat per a Natcha, una pastisseria i bomboneria artesanal situada al barri de Sarrià de Barcelona. Fundada el 1958 per Isidre i Rosa com una pastisseria de barri, Natcha ha crescut fidel a l’elaboració artesanal i al tracte proper amb els clients. Avui, la segona i tercera generació continuen creient en aquest projecte amb una formació constant que incorpora, també, les noves tendències del sector.
El tortell guanyador, creat pel pastisser Claudio Sandino, té la mandarina com a protagonista, una fruita molt vinculada a les festes de Nadal. La proposta combina mandarina i ricotta, embolcallades en massa de croissant. Aquest reconeixement se suma a altres èxits de la pastisseria, que fa poc va aconseguir el premi a la millor coca creativa en el concurs de la Millor Coca de Sant Joan.