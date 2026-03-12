La millor hora per fer la rentadora i estalviar a la factura: costa sis vegades menys

La guerra a l'Orient Mitjà té derivades en l'economia mundial que arriben a les llars catalanes amb un augment immediat del carburant i de l'energia, i la previsió que dispari la inflació i afecti altres sectors com el de l'alimentació si no s'acaba aviat. Això fa que les decisions de consum energètic siguin encara més importants i que la diferència, per exemple, entre fer una rentadora en una hora de preus màxims de la llum o en un moment de preus mínims sigui més gran que mai.
En aquest sentit, Pere Palacín, exdirector d'Energia de la Generalitat i catedràtic de Tecnologia Elèctrica de l'Institut Químic de Sarrià (IQS), ha explicat a El Matí de Catalunya Ràdio que, tot i que el món afronta una fase inflacionària arran de la guerra iniciada pels Estats Units i Israel contra l'Iran, la península Ibèrica té l'especificitat que hi ha trams del dia en què l'energia és pràcticament gratuïta. "Si posem la rentadora en el moment correcte, podem pagar fins a sis vegades menys", ha destacat.
Això passa sempre que es pagui la tarifa regulada de llum, que va per trams horaris; mentre que la tarifa és fixa cada dia si es contracta el mercat lliure. En el cas de la regulada, com que la demanda d'electricitat no és la mateixa en tots els moments del dia, els proveïdors ajusten el preu entre les hores vall -de demanda mínima-, les hores planes -de demanda mitjana-, i les hores punta -de màxima demanda-.
Tot i que les hores que comprèn cada franja varien en funció de l'època de l'any, generalment es considera que les hores vall en què l'electricitat és gairebé gratuïta van des de les 0 hores fins a les 8 hores, mentre que les hores planes, en que les hores planes en què l'energia és barata van des de les 14 hores fins a les 18 hores. Així, en la mesura que sigui possible, convé evitar fer una rentadora entre les 10 hores i les 14 hores i entre les 18 hores i les 22 hores.
A banda, cal saber que un dels processos de la rentadora que consumeixen més energia és l'escalfament de l'aigua. Per aquest motiu, a més d'escollir bé el moment de fer-la, perquè sigui més barata cal optar pel programa eco.
Tres errors que s'han d'evitar a l'hora de fer la rentadora
La rentadora és un dels electrodomèstics més utilitzats de la llar, però també és un dels més delicats, ja que qualsevol pas erroni pot implicar que allò que hi hem posat acabi malmès. I no només es tracta d'anar amb compte mentre es fa la neteja, sinó que abans i després també hi ha tres errors que cal evitar.
La primera errada és anar deixant la roba dins el tambor de la rentadora dies abans d'encendre-la. El motiu principal és que això incentiva la proliferació de bacteris i fongs dins de la rentadora, cosa que no és positiva ni per a la roba ni per a l'electrodomèstic.
Un altre error que té a veure amb l'acumulació de roba és en aquells teixits que tenen taques. Deixar-les massa temps sense netejar-les implica que aprofundeixin de millor manera a la roba, cosa que fa que després sigui més complicat treure-les.
De la mateixa manera que és negatiu acumular la roba bruta dins el tambor, tampoc és positiu deixar la roba neta a l'interior de l'electrodomèstic. Això es deu al fet que aquests teixits estan mullats, i mantenir-los dins l'electrodomèstic durant unes hores pot afavorir la humitat, que no és positiva ni per la roba ni per la rentadora.