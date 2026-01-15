El producte que cal posar a la rentadora perquè les tovalloles quedin com noves

Pocs productes són tan delicats de netejar com les tovalloles. La seva textura pot endurir-se amb facilitat si hi ha errades en el procés de rentada, i fer malbé un producte que, ben cuidat, pot durar un grapat d'anys. Ara bé, és inevitable que amb el pas del temps les tovalloles no s'endureixin i acabin generant una sensació desagradable en entrar en contacte amb la pell.
Però la problemàtica és evitable si es coneix un truc que sovint passa sota el radar: l'ús de vinagre de neteja. Abans de tot una advertència, per utilitzar-lo cal rentar les tovalloles per separat -no barrejar-les amb cap peça de roba-. Un cop fet això, a l'espai habitual del suavitzant s'hi ha de posar la mateixa quantitat de vinagre de neteja.
El canvi té diverses conseqüències positives: en primer lloc, recupera la textura inicial de les tovalloles, però a més també aconsegueix mantenir la tonalitat dels colors i elimina l'habitual olor d'humitat. I és que posar vinagre en una rentadora pot semblar una bogeria, però el cas és que és un aliat per guanyar suavitat i esponjositat. A més, és un producte d'allò més econòmic.
Un altre error habitual que es comet rentant tovalloles és posar més detergent de l'habitual, pensant que això farà marxar tota mena de taques. I és un mite. De fet, els experts recomanen no utilitzar massa detergent, i ja sabeu, afegir-hi vinagre de neteja per obtenir un gran resultat.
I cada quant cal rentar-la?
Els experts coincideixen a recomanar canviar la tovallola i rentar-la cada dos dies, sempre fent servir un programa de la rentadora amb aigua calenta i un bon producte desinfectant per eliminar els bacteris i els altres patògens que s'hi adhereixen. Si bé, l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venerologia (ADEV) dona una mica més de marge. Concretament, demana netejar la tovallola de la dutxa una vegada per setmana. Si no, les restes orgàniques de la pell, secrecions i brutícia esdevenen un caldo de cultiu per a l'aparició de malalties. I, sobretot, recomana no compartir mai la tovallola amb familiars, la parella o amics.