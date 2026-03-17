La taula de tall de fusta és un dels utensilis més utilitzats a la cuina, però també un dels que acumula més bacteris si no es neteja correctament. Tallar carn, peix o verdures deixa restes invisibles que poden provocar contaminació creuada. Per això, cada vegada més experts insisteixen en la importància de mantenir-la en bon estat amb una neteja adequada i regular.
En aquest context, els mètodes casolans com el vinagre, el bicarbonat o la llimona s'han popularitzat com a alternatives naturals per netejar i desinfectar la fusta. Segons diverses recomanacions, aquests ingredients poden ajudar a eliminar brutícia, olors i part dels microorganismes sense fer malbé el material.
El mètode natural més utilitzat
Una de les opcions més habituals és utilitzar vinagre blanc, un producte amb propietats antibacterianes que es pot aplicar directament o barrejat amb aigua. Només cal ruixar la superfície, deixar-lo actuar uns minuts i esbandir després.
També és molt popular la combinació de bicarbonat i llimona. En aquest cas, s'espolsa bicarbonat sobre la taula i es frega amb mitja llimona. Aquesta barreja actua com un netejador natural i ajuda a eliminar taques i males olors, gràcies a l'efecte abrasiu del bicarbonat i l'acidesa del cítric. Un altre truc consisteix a utilitzar sal gruixuda amb llimona, una combinació que permet arrossegar la brutícia acumulada a les escletxes de la fusta i deixar la superfície més neta.
Com fer una neteja completa pas a pas
Per garantir una bona higiene, els especialistes recomanen seguir alguns passos bàsics. Primer, cal rentar la taula amb aigua tèbia i sabó suau després de cada ús. Després, es pot aplicar algun dels mètodes naturals per desinfectar-la ocasionalment, especialment si s'ha utilitzat amb aliments crus. Un cop neta, és fonamental assecar-la completament i evitar deixar-la en remull, ja que l'excés d'humitat pot deformar la fusta o afavorir la proliferació de bacteris.
Funcionen realment aquests mètodes?
Tot i la seva popularitat, alguns experts matisen que aquests remeis naturals no sempre eliminen tots els microorganismes. Per exemple, el vinagre pot ser útil contra bacteris i fongs, però no és tan eficaç contra tots els patògens.
Per això, en casos de risc més elevat -com després de manipular carn crua- alguns especialistes recomanen utilitzar productes desinfectants més potents, sempre aptes per a ús alimentari.
Un material amb molts avantatges
Malgrat aquests dubtes, la fusta té una característica destacada: diversos estudis han demostrat que pot reduir la presència de bacteris de manera natural gràcies a la seva estructura porosa i propietats antimicrobianes. Això explica per què continua sent un material molt utilitzat a la cuina, sempre que es mantingui en bones condicions.