Aquesta és la millor ciutat catalana per formar una família, segons un estudi internacional

Quina és la millor ciutat per viure? Cadascú té una visió diferent a l'hora de respondre a aquesta pregunta, ja que depèn directament de la teva opinió personal, de les experiències que hagis tingut en aquesta ciutat i, sobretot del teu objectiu de vida. En cas de voler formar una família i criar als teus fills, un estudi internacional ha intentat posar-hi resposta analitzant alguns dels criteris bàsics que cal tenir en compte durant la criança. Espanya, en conjunt, és un dels països més ben posicionats en aquest informe elaborat per Compare the Market AU.
Dins de Catalunya, la ciutat que més ben parada en el rànquing internacional és Barcelona. La capital catalana ocupa la quinzena posició del llistat gràcies al seu equilibri en diversos factors, com ara el cost de vida, l'accés a serveis i l'accés a un sistema sanitari de qualitat i ben consolidat. A més, també disposa d'una bona xarxa d'educació i una agenda cultural molt rica durant tot l'any. Aquestes són els principals paràmetres que han tingut en compte per extreure'n les conclusions. Segons els autors de l'estudi, doncs, Barcelona és la quinzena millor ciutat del món per viure i formar una família.
Un altre dels aspectes que catapulten Barcelona dins aquest rànquing és l'enorme -i variada- quantitat de plans disponibles per als més menuts de casa. Museus amb programació familiar, espais culturals adaptats i una xarxa d'equipaments esportius repartits pels barris formen part d'un entorn que facilita l'oci compartit. A aquesta varietat també s'afegeixen els parcs públics i zones de joc habilitades -que cada vegada n'hi ha més- on nens i nenes poden gaudir.
Després de formar una família, on és bo jubilar-se?
Formar una família i criar fills és un dels grans regals de la vida, però no és l'únic. Jubilar-se també n'és un. Cada jubilat viu unes circumstàncies personals diferents, però el col·lectiu comparteix algunes característiques clau i punts de vista que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va fer servir el 2021 per crear una classificació de les millors ciutats de l'estat espanyol per passar aquesta etapa.
Aquesta enquesta té en compte factors com la qualitat de l'aire, la tranquil·litat, els serveis i l'oferta cultural, entre altres. Les ciutats catalanes no en surten ben parades i només n'hi ha una en el top 15. En canvi, hi ha una zona de la península que destaca especialment pel que fa a l'opinió dels jubilats.
Es tracta del nord, des de Vigo fins a Saragossa. De fet, Vigo és la millor ciutat per viure com a jubilat segons l'OCU. La segueixen Saragossa, Bilbao, Valladolid, Còrdova, Màlaga, València, Gijón, Alacant i Sevilla. Barcelona, que és la primera ciutat catalana del rànquing, està a la 14a posició, una per davant de Madrid.