El consell d'un socorrista que et pot salvar la vida aquest estiu a la platja

Les platges plenes de gent és l'indicador que ja s'ha inaugurat la temporada d'estiu. Tot i que pot ser un espai on gaudir del sol i la mar, la platja també implica alguns riscos que passen desapercebuts per a la majoria de la població. Només qui treballa vetllant per la seguretat de la gent que visita la platja és capaç d'estar alerta i de prevenir els possibles accidents que poden ocórrer a l'aigua.
Miguel Ángel Sánchez Arrocha, responsable de dispositius de risc previsible de la Creu Roja, explica a La Vanguardia quins són els errors més comuns dels banyistes quan estan en la platja i destaca el que no s'ha de fer quan ens atrapa un corrent dins la mar.
Els errors que es repeteixen cada estiu
Tot i les advertències, hi ha comportaments que es repeteixen any rere any, com explica Sánchez Arrocha. Un dels més habituals és buscar platges aïllades on es poden evitar les grans multituds, però no hi ha seguretat ni socorristes en cas d'emergència. "Si passa alguna cosa, l'ajuda pot trigar molt més a arribar. Per això insistim tant a triar platges vigilades", subratlla l'expert en dispositius de risc.
A això s’hi sumen imprudències recurrents: entrar a l’aigua per zones no habilitades, saltar des de les roques, ignorar la senyalització de corrents o "banyar-se amb bandera vermella", enumera Sánchez Arrocha sobre alguns costums que té la gent quan va a la platja i que són molt perillosos i, per tant, s'haurien d'evitar.
Corrents de ressaca: l’error més comú
A banda d'aquests errors comuns, n'hi ha un que és, sense dubte, el més perillós: la manera com actua la majoria de gent davant un corrent a dins la mar. Aquests fenòmens de la mar generen la sensació que l'aigua “estira” cap a dins i, la reacció instintiva, sol ser intentar tornar directament a la vora. "Si lluites contra aquell corrent et cansaràs i el mar guanyarà, el correcte és mantenir la calma", explica l'expert.
Cal nedar en direcció lateral, cap a la dreta o l’esquerra, fins a sortir de la zona afectada. Un cop fora del corrent, ja es pot tornar progressivament cap a la costa. Si la situació es complica, recomana Sánchez Arrocha, és essencial avisar el socorrista o trucar al 112.