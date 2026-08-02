El 90% dels ciutadans no saben prendre cafè, segons un nutricionista

Prendre cafè cada dia forma part de la rutina del gruix general de la població. Alguns ho fan per costum, altres per plaer de gaudir d'aquesta beguda. Malgrat la seva popularitat, un prestigiós nutricionista assegura que el 90% de la població espanyola desconeix quina és la millor forma de prendre'l. Així ho explica Pablo Ojeda en una entrevista a La Sexta, on relata quina és el pitjor moment per consumir aquesta popular beguda.
"El 90% dels ciutadans no saben prendre cafè". Amb aquesta frase contundent comença Ojeda la seva intervenció, que desgrana les diferents formes de consumir-lo: "Una cosa és que prenguis cafè al matí com et ve de gust, i l'altre cosa és que prenguis cafè buscant les propietats de la cafeïna", assevera l'especialista. És precisament en aquest segon aspecte on el nutricionista considera que la immensa majoria de la població no sap com consumir-lo.
En concret, Ojeda assegura que just després de llevar-se és el moment en què el cos presenta els nivells de cortisol més elevats. És a dir, és el moment en què l'estimulació està més activada. Per a l'expert, si en aquell moment consumeixes un altre estimulant com el cafè, el cortisol interfereix amb les propietats de la cafeïna i, per tant, deixa de fer efecte: "Per això després n'acabes prenent vuit més", ironitza el nutricionista. Ara bé, això no vol dir que, si et ve de gust un cafè just després de despertar-se no el puguis prendre, sinó que no és el moment en què farà més efecte.
Quants cafès es poden prendre al dia?
Un nou estudi de consens publicat per l'American Heart Association confirma que el consum moderat de cafè no només és segur, sinó que s'associa amb una protecció directa per al sistema cardiovascular. El cardiòleg Aurelio Rojas ha compartit els resultats de la investigació a través d'una publicació a Instagram i assegura que les xifres són sorprenents: "Les persones que prenen cafè tenen un 10% menys de risc d'infart, un 20% menys de risc d'ictus i un 30% menys de patir diabetis tipus 2". Segons l'expert, es tracta del "major consens científic sobre els beneficis del cafè per a la salut".
Els beneficis d'aquesta beguda no provenen únicament de la cafeïna. I és que el cafè conté mil compostos bioactius, com ara els polifenols i antioxidants. Aquests, segons Rojas, "milloren la funció dels vasos sanguinis, són antiinflamatoris i augmenten la sensibilitat a la insulina", de manera que afavoreixen un millor metabolisme de la glucosa. Per beneficiar-se d'aquests efectes, l'estudi fixa com a dosi ideal de consum moderat entre 2 i 5 tasses, amb un límit màxim de 400 mil·ligrams de cafeïna diaris. Aquestes recomanacions, tanmateix, no s'apliquen a begudes energètiques ni a suplements concentrats en cafeïna.