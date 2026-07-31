L'error que moltes persones cometen durant les nits de calor i que empitjora el son

Catalunya viu la quarta onada de calor de l'estiu i, com bé sabem, les altes temperatures poden convertir les nits en un autèntic malson per a moltes persones. Però, per què passa això? Jesús Fernández, professor d'infermeria de l'UNIE, explica en una entrevista a EFE Salud per què és més difícil que el cos es relaxi durant les nits d'estiu i assenyala altres hàbits que també contribueixen a un pitjor descans.
El motiu, assegura el professor, és que "la calor nocturna dificulta el descens de la temperatura corporal i fa més difícil agafar i mantenir el son". Quan anem a dormir, el cos necessita reduir la seva temperatura interna. Per això, quan l'ambient és massa càlid, aquest procés es veu alterat i poden aparèixer dificultats per adormir-se, despertars freqüents durant la nit i, fins i tot, sensació de cansament en llevar-se.
Segons Fernández, "les nits tropicals afavoreixen un son més superficial, despertars freqüents i una reducció del son profund i REM". Alhora, adverteix que el nombre d'hores de llum, l'ús de les pantalles a altes hores de la nit, els canvis en els horaris dels àpats o el jet lag són altres factors que també influeixen.
En aquest sentit, afegeix que no dormir prou pot derivar en problemes de salut com alteracions de la memòria i l'estat d'ànim, un rendiment més baix i un major risc de patir ansietat, entre altres. "A llarg termini, s'associa amb l'obesitat, hipertensió arterial, diabetis de tipus 2, malalties cardiovasculars i ictus", explica Fernández.
Hàbits que empitjoren el descans
A banda de la calor, el professor d'universitat alerta que hi ha altres rutines, aliments o begudes que empitjoren el descans. Entre aquests destaca el consum de cafè, te, begudes energètiques o altres refrescos amb cafeïna a última hora del dia, com sopar massa o massa tard. També desaconsella utilitzar el mòbil, la tauleta o l'ordinador al llit, consumir alcohol amb l'objectiu d'adormir-se o fer exercici físic intens just abans d'anar a dormir.
És bona la melatonina?
Després de passar una estona donant voltes al llit, sovint es recorre a suplements per intentar afavorir el son. Entre aquests destaca la melatonina, una hormona que té com a principal objectiu sincronitzar el rellotge biològic i regular el cicle de son i vigília. Fernández, però, adverteix que aquesta "no hauria de convertir-se en una rutina indefinida sense conèixer la causa del problema del son". "Pot ser útil en indicacions concretes, amb una dosi i un horari adequats, però no resol per si sola factors com l'estrès, l'ansietat o els mals hàbits", puntualitza.
A més, afegeix que prendre melatonina a una hora inadequada pot, fins i tot, no produir l'efecte esperat. En la mateixa línia, el professor diu que fer-ne un ús excessiu pot provocar somnolència durant el dia, mal de cap, marejos, nàusees, desorientació, entre altres.
Consells d'expert
Per tot plegat, Fernández dona una sèrie de consells per afavorir un bon descans, sobretot quan les altes temperatures ho posen difícil. D'una banda, suggereix reduir els estímuls que mantenen el cervell en estat d'alerta, com ara les pantalles. També pot ser útil ventilar l'habitació quan la temperatura exterior sigui més baixa, portar roba lleugera i transpirable o fer servir llençols de teixits naturals. Una altra opció és dutxar-se amb aigua tèbia abans d'anar a dormir. I, si es fa migdiada, Fernández recomana que sigui curta i a primera hora de la tarda.