L'alerta d'una dermatòloga sobre la crema solar: «Aquest error comú afavoreix l'aparició de taques a la pell»

Amb l'arribada de l'estiu els plans de platja i piscina sempre són la millor opció per combatre la calor. Tot i que aquests plans poden semblar aparentment inofensius, hi ha un factor que els converteix en situacions perilloses per a la salut: el sol. Quan augmenten les hores d'exposició al sol, també ho fa el risc de patir danys a la pell.
Una de les conseqüències més habituals d'una exposició solar excessiva és l'aparició de taques solars. Es tracta de petites zones de la pell que s'enfosqueixen perquè s'hi acumula melanina després d'anys de rebre radiació ultraviolada. Acostumen a aparèixer a les zones més exposades al sol, com la cara, les mans, les espatlles o l'escot, i són especialment freqüents a partir dels 40 anys, tot i que també poden aparèixer abans si no s'ha mantingut una protecció adequada.
Per aquest motiu, els experts insisteixen en la importància d'utilitzar protector solar cada dia, fins i tot quan el cel està ennuvolat o només es fan trajectes curts a l'aire lliure. La dermatòloga Elena Martínez Lorenzo explica a La Vanguardia quines són les millors cremes solars per evitar aquestes marques del sol i recomana seguir alguns consells per protegir-se durant l'estiu i cuidar la pell.
Com evitar les taques solars?
Segons explica la dermatòloga, no només és important el tipus de protector que es faci servir, sinó també que "es renovi cada dues o tres hores si continuem al sol". Un dels errors més habituals és no aplicar protector solar de manera correcta: moltes persones no en fan servir cada dia o s'obliden de renovar-lo després de banyar-se o suar.
Martínez recomana prevenir les taques solar amb una crema solar "amb SPF 50, que protegeixi davant la radiació UVB, UVA, la llum visible i la llum blava". Tot i que per a la gent amb tendència a tenir aquestes marques del sol, la doctora aconsella que és millor fer servir protectors solars amb color. "L'òxid de ferro aporta una protecció extra davant la llum visible", explica la dermatòloga a La Vanguardia.
Els errors més habituals amb el sol
Alguns dels errors que apunta la doctora i que molta gent comet quan es vol protegir del sol és deixar sense protecció zones com el coll, les orelles o el dors de les mans, que reben una exposició solar continuada i són especialment vulnerables als danys provocats pels raigs ultraviolats.
A més, un altre dels errors més comuns és pensar que només cal protegir la cara del sol per evitar l'aparició de taques facials. "L'exposició solar estimula la producció de melanina en tot l'organisme i això també pot afavorir les taques a la cara", explica la dermatòloga. El dany solar és acumulatiu, com subratlla Martínez, per aquest motiu cada exposició sense una protecció adequada augmenta el risc que apareguin taques i altres signes d'envelliment cutani amb el pas del temps.