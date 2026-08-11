Vuit errors que cometem amb els suplements alimentaris i poden afectar-te greument

Els complements alimentaris viuen un auge en molts nivells de la nostra societat. Milers de persones consumeixen suplements en vitamines, minerals o antioxidants, compren productes per millorar el son, la situació de la pell, els cabells o com rendeixen esportivament i fins i tot extractes vegetals per a tot tipus d'usos. Són fàcils de comprar i moltes vegades es fan servir o es consumeixen sense mesura. No hi ha una consulta a un professional sanitari i s'utilitza molt el boca orella.
Experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) alerten sobre aquest consum sense mesura o sense consulta, fet que provoca que els usuaris cometin fins a vuit errors molt comuns. "Els complements funcionen quan són necessaris, així que hem de comprovar si realment els necessitem", explica María José Alonso, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Barrejar-los, alterar la seva correcta administració o consumir-los sense ni tan sols conèixer quina és la seva composició pot ser nociu per a la nostra salut. En certs casos, de manera molt greu.
Quatre errors bàsics: els suplements, com a tal, no compensen una alimentació descompensada i nociva
1. Utilitzar-los per substituir una alimentació equilibrada. Alonso assenyala que el primer error és considerar que prendre vitamines ja t'eximeix de consumir fruita, verdures, llegums, cereals integrals, proteïnes i altres fonts de nutrients. "Una bona alimentació aporta fibra, proteïnes i altres nutrients essencials que no s'obtenen d'una càpsula", assenyala l'experta de la UOC.
Fan un missatge d'alerta que cal tenir gravat al cervell: "substituir els aliments per complements pot provocar desequilibris i empitjorar l'estat nutricional". Destaquen la veritable funció d'aquests productes, els quals ja ho deixen ben clar a partir del nom: són complements, no substituts.
2. Començar a prendre'ls sense saber si hi ha un dèficit. Per tal de poder consumir adequadament aquests productes primer cal saber si la deficiència hi és i, en el cas que existeixi, requereix d'aquesta suplementació. Alonso recomana evitar l'ús d'aquests productes sense una valoració prèvia.
Com ho podem descobrir? Ben fàcil: una analítica pot ajudar a determinar si els símptomes responen realment a un dèficit o es deuen a una altra causa. A més, una consulta mèdica encara certificaria més la interpretació dels resultats de l'analítica.
Des de la UOC també destaquen que "l'evidència tampoc fonamenta el consum generalitzat de vitamines i minerals per prevenir malalties en adults sans sense dèficits coneguts". Una revisió sistemàtica publicada el 2022 per universitats dels Estats Units, que va reunir 84 estudis amb 739.803 participants, va concloure que aquests productes aportaven pocs beneficis o cap per prevenir les malalties cardiovasculars, el càncer o la mort.
3. Combinar productes que comparteixen els mateixos ingredients. Alonso posa d'exemple una persona que consumeix un producte per millorar la salut dels seus cabells, un altre per protegir la pell i un per millorar el rendiment esportiu. La persona no sap exactament quines són les seves composicions i pot estar consumint mateixes sumes de quantitats, superant dosis recomanades.
"Cal parar esment a la composició completa, perquè els ingredients duplicats poden provocar una sobredosificació i efectes secundaris", adverteix Alonso. L'experta afegeix que un excés de substàncies antioxidants pot produir l'efecte contrari al que es busca i afavorir així processos oxidatius.
4. Pensar que una dosi més alta funcionarà millor. L'automedicació, especialment en el consum de productes que no requereixen d'una recepta mèdica o no hi ha una pauta específica, és un perill. Això pot provocar toxicitat perquè la gent acaba consumint més dosis de les que tocarien. Creient, evidentment, que així "tindran més efecte".
"Més no és millor", resumeix Alonso. Superar les dosis o prolongar el tractament més enllà del temps indicat augmenta el risc de toxicitat hepàtica i renal, interaccions i efectes secundaris greus, recorden des de la UOC. Cal parar atenció en això.
La manera de prendre el producte també importa
5. Ignorar les instruccions sobre com i quan cal prendre'l. Si les dosis ja poden ser un problema, el com i el quan encara més. "Les indicacions de l'envàs no són un tràmit", recorden des de la UOC. L'hora, la relació amb els menjars, la quantitat d'aigua i la durada del consum poden determinar l'absorció i la tolerància al producte. Cal ser curosos amb aquesta mena de pràctiques.
Alonso posa diversos exemples. Un d'ells són els suplements de ferro, que solen absorbir-se millor amb l'estómac buit, encara que algunes persones necessiten prendre'ls amb aliments per reduir les molèsties digestives. L'experta recorda que diversos productes són estimulants del son, i per tant, si es prenen a mitja tarda ens poden perjudicar a la nit. La llista és llarga, però la indicació clara: cal seguir les pautes marcades, com a mínim, pel que indica el mateix producte.
6. Obrir, triturar o trencar càpsules i comprimits. Una d'aquelles pràctiques socialment acceptades i a vegades indicades per metges (només sota la revisió i prèvia aprovació d'un professional) que cal evitar de totes totes en el consum de suplements alimentaris.
"En el millor dels casos, es perd eficàcia perquè es trenca la manera adequada d'alliberament. A més, la substància pot alliberar-se massa de pressa i causar irritació gàstrica", explica Alonso. Una altra indicació ben clara: només s'han de manipular els productes la fitxa o l'envàs dels quals indiqui expressament que es poden obrir, partir o triturar.
Interaccions, falses promeses i productes innecessaris
7. No comprovar les interaccions amb els medicaments. Això és primordial. Diversos suplements alimentaris poden tenir interaccions amb medicaments i fàrmacs que poden tenir efectes adversos a la nostra salut. "Totes les persones que segueixen un tractament crònic haurien de consultar el seu metge o farmacèutic abans de prendre un complement", recomana Alonso.
La UOC posa com a exemple una revisió sistemàtica publicada en el British Journal of Clinical Pharmacology, en que es van avaluar 149 articles i hi va identificar 78 aliments, plantes o complements amb interaccions descrites amb la warfarina (anticoagulant oral).
8. Confiar en promeses ràpides o miraculoses. Alonso adverteix que alguns productes comercialitzats com si tinguessin propietats miraculoses poden contenir substàncies farmacològicament actives que no figuren declarades a l'etiqueta. El risc és especialment rellevant en preparats per aprimar-se, potenciadors sexuals o productes venuts en pàgines d'internet sense prou garanties.