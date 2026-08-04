Els aliments ultraprocessats que encaixen en una dieta sana, segons Harvard

La qualitat nutricional és una part essencial en la nostra dieta, sobretot si es vol aconseguir tenir una bona salut a llarg termini. Així ho evidencia un nou estudi elaborat per Harvard a partir de les respostes de més de 200.000 persones, el qual mostra que la dieta està directament relacionada amb la possibilitat de patir malalties cardíaques, diabetis de tipus 2 o, directament, la mort. Ara bé, malgrat les creences populars, la qualitat de la dieta no està estretament lligada als aliments ultraprocessats que s'ingereixin.
En concret, Xiaowen Wang, doctora en nutrició i investigadora postdoctoral a Harvard, assenyala que el procediment que converteix l'aliment en un ultraprocessat no és perjudicial en si, però sí que cal eliminar-los o reduir-los al màxim en el dia a dia: "Una dieta saludable a base de plantes, rica en cereals integrals, fruites, verdures, fruits secs, llegums i olis vegetals és beneficiosa, fins i tot si inclou aliments ultraprocessats", argumenta l'experta.
Per aquest estudi, els investigadors van buscar separar la qualitat general de la dieta del nivell de processament dels aliments. Analitzant les dades de l'estudi, el qual ha recollit dades des de la dècada de 1980 fins a 2020, han establert que hi ha alguns aliments ultraprocessats que sí que poden encaixar correctament en la dieta i tenir efectes positius per a la salut.
Aquests són els aliments recomanats
Els experts de Harvard recomanen incorporar alguns aliments a la nostra dieta:
- Aliments saludables i ultraprocessats: Cereals integrals per esmorzar amb llet vegetal, pa integral, un iogurt vegetal i fruita enllaunada
- Aliments saludables i mitjanament processats: Fruits secs i amanides de quinoa, sopa de llenties casolana i verdures amb oli d'oliva verge extra
- Aliments poc saludables i ultraprocessats: menjar ràpid, patates fregides, refrescos, postres envasats i entrepans refinats
- Aliments poc saludables i mínimament processats: arròs blanc, suc de fruites, patates i postres casolans elaborats amb farina refinada i sucre.