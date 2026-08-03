Dormir és fonamental per mantenir una bona salut física i mental. La preocupació per dormir bé, però, a vegades es pot convertir en una obsessió i ser perjudicial per al nostre benestar. Els experts en son Eduard Estivill i Oriol Mercadé asseguren que els casos d'ortosòmnia, l'obsessió per aconseguir un descans perfecte, han augmentat, sobretot entre els joves. En conversa amb l'ACN demanen no demonitzar els dispositius perquè ajuden a millorar hàbits, però creuen que poden ser contraproduents en persones amb trets "obsessius o perfeccionistes".
Amb preus cada cop més assequibles i una gran varietat de marques i models, l'ús d'aquests aparells s'ha generalitzat, un fet que ha propiciat una "democratització" de l'accés a l'estudi del son: "És molt positiu. Abans havies de pagar 800 euros per una polisomnografia, en una clínica, amb ingrés i una persona analitzant el teu son, i ara, amb un rellotge, pots tenir una visió de què està passant", afirma Mercadé, que creu que la popularització d'aquestes eines és beneficiosa en termes generals, però també pot ser contraproduent si se'n fa un mal ús.
De fet, no és recomanable per a les persones que tenen una obsessió amb aconseguir un descans perfecte fer servir aquestes eines. Així ho asseguren tots dos experts, que creuen que, en aquests casos, el millor és prescindir del rellotge i recuperar la confiança en el propi cos. "La demanda del pacient és que l'ajudem a tenir millor puntuació i el que li diem és que es relaxi, es tregui el rellotge, tingui bons hàbits de vida i es despreocupi de la nit", relata Mercadé.
En la mateixa línia, Estivill aconsella "no fer gaire cas" al dispositiu i fiar-se de les sensacions físiques: "L'única manera que tenim de saber si el que hem dormit és suficient és veure com estem durant el dia. Si durant el dia et lleves bé, amb ganes de fer coses i arribes a la nit en un estat acceptable, vol dir que les hores que has dormit són correctes, encara que el rellotge et digui que el teu son és deficient", explica. De fet, aquest és un patró molt habitual entre els casos que han vist els experts: persones que se senten bé, però que el rellotge els dona una mala puntuació i pensen que tenen un problema: "Molta gent està deixant de tenir aquest sentit comú", explica Mercadé.
Creix l'obsessió amb el descans
Mercadé assegura que han crescut les consultes de persones preocupades pel seu son arran de la informació que obtenen del rellotge. "És una cosa nova que ja té nom: ortosòmnia, l'obsessió per aconseguir la perfecció amb el descans. No només haig de descansar, sinó que haig d'estar perfecte i li dono una importància al son bestial", explica. El terme, encunyat el 2017 per investigadors nord-americans, no és un trastorn reconegut oficialment, però cada cop s'utilitza més en l'àmbit clínic per descriure aquest patró.
A la clínica del doctor Estivill, els casos d'ortosòmnia també han augmentat, especialment entre la gent jove. Estivill constata que són perfils "molt responsables, autocrítics, que donen voltes a les coses i anticipen l'ansietat" i afegeix que no és que tinguin un trastorn obsessiu, sinó que simplement tenen "tendència a preocupar-se". Ara bé, com més informació tenen, més els costa dormir. "Que tu sàpigues que has dormit amb un son lleuger no vol dir que la nit següent dormis millor, i l'únic que fa és preocupar-te durant el dia", afegeix.