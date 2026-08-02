La manera correcta de guardar la síndria a la nevera, segons Carme Ruscalleda: «És molt més higienic»

Fresca i sucosa, la síndria és una de les fruites de l'estiu per excel·lència, ideal per menjar després d'un dinar pesat o per alleugerir la calor del cos quan s'està a la platja. Per conservar-la en condicions òptimes, però, és important tenir en compte alguns aspectes. En aquest sentit, la xef Carme Ruscalleda ha revelat al programa Tot es mou de 3Cat un dels errors que la majoria de gent comet i que pot malmetre la síndria.
Ruscalleda explica que no s'ha de guardar ni amb film ni amb l'escorça. Segons la xef, abans de guardar la síndria a la nevera, se li ha de treure l'escorça i tallar-la a blocs grossos -a tacs- i, llavors, posar-la dintre d'un tàper. "Així no has de treure el plàstic ni tallar-la. La tens al punt, preparada pel que té set, i és molt més higiènic", assegura.
Rentar la pell abans de tallar-la
Abans de tallar-la, però, Ruscalleda fa un apunt: "Hem de recordar que cal rentar la peça abans de tallar-la". Segons la xef, aquest és un pas que sovint passa per alt a moltes llars. Tot i això, es tracta d'una tasca important, "perquè amb el ganivet sempre arrossegues l'escorça", afegeix.
I com es talla?
D'altra banda, Ruscalleda explica també als espectadors com es talla la síndria correctament. Si el que es vol és menjar-la al moment, quan s'està en un dinar amb gent, per exemple, s'ha de tallar "per la cintura".
Per contra, si es vol seguir la recomanació de la xef i conservar-la a la nevera de manera més higiènica i poder menjar-la en un altre moment, cal seguir uns altres passos. "Si vols tallar-la en daus per guardar-la, primer has de tallar els dos caps i, així, la síndria s'aguantarà dreta. Llavors, amb el ganivet treus l'escorça i et quedaràs amb una bola vermella que et permetrà fer les tallades gruixudes", detalla Ruscalleda. "I ja ho tens a punt!".