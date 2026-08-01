Els trucs perquè l'aire condicionat no s'espatlli i refredi millor, segons un tècnic

Ja és oficial: Catalunya ha patit el juliol més càlid de la història. De fet, la temperatura mitjana en algunes comarques s'ha situat fins a cinc graus per sobre de la mitjana. I com fem front a la calor? Refrescant-nos a la piscina o la platja o, senzillament, quedant-nos a casa amb l'aire condicionat.
Ara bé, aquest aparell, que s'ha convertit en un aliat imprescindible per a les llars catalanes, també pot espatllar-se si no se'n fa un bon ús. Max Valls, instal·lador d'aire condicionat, ha revelat dos trucs al programa Tot es mou de 3Cat perquè no s'espatlli i aconseguir que funcioni a ple rendiment.
Netejar el filtre
Fer un bon ús de l'aire condicionat passa per fer un manteniment regular. Un dels aspectes més importants, en aquest sentit, és comprovar que el filtre interior de l'aparell està net. Valls explica que treure'l per netejar-lo és una tasca fàcil, i apunta que només cal treure-li la pols amb un drap, "com si fos un filtre de l'assecadora".
Posar-lo a una temperatura adequada
Segons Valls, contràriament al que molts creuen, posar l'aire a 16 graus perquè refredi la llar més ràpidament és un error. "No cal", assegura l'expert. "El podem posar a 24 graus com a molt, però la temperatura ideal són entre 25 i 26 graus", explica. Alhora, el tècnic assegura que tampoc cal estar apagant-lo i encenent-lo tota l'estona, sinó que és millor deixar-lo obert.
I si perd aigua?
Ens hem de preocupar si l'aire condicionat treu molta aigua? Valls respon que no. "És normal, la màquina està treballant i està fent un sobreesforç durant moltes hores", explica. Segons afegeix, amb les temperatures extremes que el país pateix a causa del canvi climàtic és habitual que tinguem aquest aparell encès tot el dia. "És normal, condensa més i, per tant, la màquina fa més feina", reitera.
En cas que caigui molta aigua, afegeix, es pot posar un bidó a sota per recollir-la. "I si podeu reutilitzar l'aigua que cau, millor", conclou l'expert.