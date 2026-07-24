Aquests són els millors trucs japonesos per combatre la calor sense aire condicionat

Les onades de calor han impactat amb molta força a Catalunya des de l'inici de l'estiu. Altes temperatures, incendis, problemes per aconseguir dormir. Els inconvenients i els entrebancs de la quotidianitat perjudiquen de valent els ciutadans, que intenten trobar maneres per intentar mantenir-se frescos en tots els escenaris possibles.
En aquest sentit, refrescar les llars es converteix en una prioritat, però també en tot un repte quan les temperatures t'impedeixen fer grans esforços. Alguns recorren a l'aire condicionat o els ventiladors, però altres busquen reduir-ne el consum energètic i trobar formes naturals de refrescar el seu habitatge.
En climes com el japonès, on la humitat es combina amb altes temperatures, no és estrany que alguns dels seus trucs també es puguin aplicar a casa nostra per refrescar l'ambient. Et posem diversos exemples que ben segur et faran servei.
Encara que sembli mentida: remullar amb aigua
Al Japó hi ha una tradició anomenada uchimizu, un costum en què es remullen els carrers amb aigua. El bloc especialitzat Japón Secreto explica que té un propòsit simbòlic i contemplatiu, a més d'ajudar a refrescar el terra i evitar que la pols entri a les llars. Aquesta pràctica es pot aplicar a les terrasses, patis i terra de l'entrada de les cases a Espanya, ja que refreda la superfície i pot reduir l'entrada de calor des de l'exterior.
El bambú, clau per als japonesos (i també per als catalans si ho fan bé)
La majoria de les llars catalanes tenen persianes que protegeixen els habitatges de la calor del sol per les finestres, però algunes persones busquen alternatives. El suare, una mena de cortina tradicional feta de bambú que penja a l'exterior de la finestra, pot ser una solució, ja que evita que el sol travessi el vidre. El disseny també ajuda a reduir la humitat i l'entrada d'insectes.
La ventilació: imprescindible aquí i al Japó
Una de les claus per mantenir una llar fresca al Japó, però també a Catalunya, és la ventilació de la llar. Encara que generalment s'aconsella obrir les finestres uns 20 minuts al dia, és important parar atenció a la manera com es fa.
En lloc d'obrir únicament les finestres d'una mateixa façana, obrir portes o finestres a costats oposats (ventilació creuada) sol ser més eficaç. D'aquesta manera, l'aire fresc hi pot entrar, però el calent també en pot sortir. A més, és important obrir les finestres a la nit quan l'ambient s'hagi refrescat i tancar-les totes al matí. Això conserva la frescor durant el dia quan les temperatures exteriors comencen a augmentar.